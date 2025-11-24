El “China Zorrilla”, el buque eléctrico más grande del mundo, unirá Buenos Aires y Colonia

El buque eléctrico “China Zorrilla”, el más grande del mundo y el más veloz de su tipo, conectará las ciudades de Buenos Aires y Colonia. El nuevo ferry de Buquebús llegará desde Australia y será uno de los más rápidos del continente. La inversión para esta nave es de 170 millones de dólares.

El navío es el noveno construido por Incat para la compañía de transporte marítimo Buquebús y será fabricado en Australia. El lanzamiento del “China Zorrilla” está previsto para el año 2026.

El buque transportará cerca de 2.000 pasajeros con cero emisiones de dióxido de carbono, lo que lo convierte en uno de los primeros con estas características. Tendrá una capacidad operativa para 2.100 pasajeros y 225 vehículos, un tamaño que duplica a su predecesor, el “Francisco”.

Su sistema de propulsión eléctrica consta de ocho motores y baterías de más de 40 MWh lo cual reducirá las vibraciones y el ruido para aumentar el nivel de confort. Además de estar propulsado por energía eléctrica, el ferry dispondrá de $3.000$ metros cuadrados de espacios de recreación, 150 tripulantes, tres clases de servicio y conectividad satelital.

Para suministrar energía al buque, se instalarán cargadores de alta potencia en Buenos Aires y Colonia. Estos cargarán la nave en un tiempo estimado de 80 minutos mientras los pasajeros embarcan y desembarcan.

El nombre del ferry es un homenaje a la actriz China Zorrilla, figura emblemática de la cultura del Río de la Plata. La llegada de la nave promete redefinir la experiencia de navegación de miles de personas.