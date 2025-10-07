A dos años del ataque de Hamas en territorio israelí: los acontecimientos clave en el conflicto

Tras dos años de conflicto israelí-palestino en la Franja de Gaza, la guerra en curso y la profunda crisis humanitaria cobraron un saldo alarmante.

Según las autoridades sanitarias de Gaza e Israel, el conflicto cobró más de 67.000 vidas palestinas y más de 1.200 israelíes.

A continuación, una cronología de los principales acontecimientos desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, producida por la agencia de noticias Xinhua.