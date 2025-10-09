Debido al estado de los cuerpos de la madre y la hija calcinadas realizarán informes complementarios

Los cuerpos de la madre y su hija que fueron halladas calcinadas en una vivienda de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca deberán ser sometidos a distintas pruebas durante la autopsia que fue ordenada por la Justicia en el marco de la causa que conmociona a toda la ciudad y la región y es debido al estado en el que se encuentran ambos.

Las víctimas, Adriana Velázquez, de 52 años, y su hija Mariana Bustos, de 25, fueron halladas calcinadas en una habitación de la vivienda de dos plantas tras un incendio que se registró en la madrugada del miércoles en la calle Santa Fe al 2.300 del barrio Thompson.

Desde el Ministerio Público Fiscal se informó este jueves que en el marco de la investigación realizada por el fiscal Jorge Viego se inició el miércoles por la tarde la operación autopsial a los cuerpos de las dos mujeres y debido a estado de los mismos, la pericia no pudo ser finalizada.

En ese contexto se señaló que se tomaron diversas muestras para llevar a cabo informes complementarios, cuyos resultados se le indicarán a la fiscalía la próxima semana y que permitirán completar el informe autopsial y posibilitar que el profesional médico que tiene a cargo esa tarea, arribe a una conclusión.

Las informaciones donde se descartan o confirman otras situaciones no fueron comunicadas de manera oficial por la fiscalía, que se encuentra abocada a dilucidar lo sucedido en torno a la muerte de las dos mujeres, agregaron las fuentes consultadas. Medios locales señalan que se investiga un doble femicidio.

Es que, tras el episodio y según relataron vecinos del sector, se habrían escuchado detonaciones similares a la de un arma de fuego, además de la supuesta presencia de una persona que habría concurrido a la vivienda en una motocicleta horas previas al siniestro, situaciones que son analizadas por los investigadores.

Tras el incendio y el hallazgo de los dos cuerpos también los policías hallaron en la casa una motocicleta que no contaba con la respectiva tapa de combustible como así también percibieron olor a combustible en un juego de sillones de la vivienda, por lo que se llevaban a cabo distintas pericias.

En el marco de la causa también los investigadores analizaban las relaciones que tenía la mujer y su hija con terceras personas, con allegados y hasta con el entorno para tratar de determinar entre otras hipótesis lo que pudo haber sucedido.

Con información de la agencia NA