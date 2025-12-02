Santilli se reunió con el embajador de EE.UU. mientras avanza la definición del acuerdo comercial

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo la mañana de este martes una reunión en Casa Rosada con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en el marco de la recta final de las negociaciones por el acuerdo comercial entre ambos países, cuya letra chica se terminará de definir en los próximos días.

El encuentro tuvo lugar en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior. Según confirmaron fuentes de la cartera, Santilli y Lamelas repasaron “los principales puntos de la agenda bilateral” y destacaron la “relación de alto nivel” que une a ambas naciones. También evaluaron nuevas oportunidades de cooperación orientadas a ampliar el intercambio comercial y subrayaron los “valores compartidos de libertad y progreso”.

Lamelas llegó a Casa Rosada poco después de las 10.30 y atravesó el Salón de los Bustos camino a la reunión. Minutos más tarde, Casa Militar desplegó el operativo habitual de seguridad ante la inminente llegada del presidente Javier Milei, quien encabezó la jura de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich.

En la antesala del encuentro, el embajador había calificado como “histórico” el acuerdo comercial impulsado por los presidentes Donald Trump y Javier Milei, y sostuvo que Washington “está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina”.

Además de la agenda económica, ambas delegaciones coinciden en su visión crítica sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Mientras Trump amenaza con intervenir en la dinámica interna del país caribeño, Milei respalda las denuncias contra lo que define como una “dictadura”.

Con información de la agencia NA