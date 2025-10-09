Con videos de Milei en el Movistar Arena, los demócratas cuestionaron a Trump por la ayuda financiera a la Argentina

La senadora demócrata Elizabeth Warren cuestionó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por el apoyo financiero de US$20.000 millones que negpocia con Argentina, mostrando un video del presidente Javier Milei durante su show en el Movistar Arena.

A través de su cuenta oficial de X, la senadora por el estado de Massachusetts cuestionó a Trump, al que acusó de otorgarle plata al Gobierno Nacional “mientras recorta la atención médica para los estadounidenses”.

Mostrando un video de Milei en donde entona el tema “Demoliendo hoteles”, de Charly García, Warren manifestó: “Esta es la persona a la que Donald Trump quiere darle US$20 mil millones de nuestro dinero, mientras recorta la atención médica para los estadounidenses en su propio país”.

En el video se visibiliza al Jefe de Estado argentino durante la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena, el pasado 6 de octubre.

La crítica de Elizabeth Warren se refiere a las negociaciones entre Estados Unidos y Argentina, en donde el Tesoro americano negocia un swap por un total de US$ 20.000 millones para el país.

Por su parte, el Partido Demócrata también criticó la cercanía de Donald Trump con Javier Milei con otro video del presidente argentino en su show de presentración de su libro.

Más allá fue el escritor Don Winslow, quien posteó: “Donald Trump le dio 20 mil millones de dólares de sus contribuyentes a este idiota de Argentina. En serio. Búscalo. ¿Cómo es eso de América primero? Todo lo que te han vendido es MENTIRA MAGA es una MENTIRA Tu ideología es UNA MENTIRA Tu Dios Trump es un Dios falso. Es todo UNA GRAN MENTIRA”, escribió en X, reposteando también imágenes de Milei en el Movistar Arena.

Chuck Schumer, uno de los dirigentes demócratas de más peso, también cuestionó el salvataje de Estados Unidos a Argentina al día siguiente del acto en el que Milei presentó su último libro. “Trump realmente quiere hacernos creer que no hay suficiente dinero para arreglar las primas de atención médica de la ACA (Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio), no hay suficiente dinero para los controladores aéreos, ¿¡pero de alguna manera hay U$S 20.000 millones disponibles para rescatar a la Argentina?!”.

Días atrás el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la capital norteamericana de Washington, en pos de avanzar en las negociaciones.

“Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las firmes políticas de Argentina”, señaló Bessent en sus redes.

Los comentarios de Bessent y las negociaciones con la administración Milei por un nuevo préstamo generaron la semana pasada que 14 legisladores demócratas enviaran una carta a Trump pidiendo que “detenga de inmediato cualquier plan de brindar asistencia financiera a la Argentina”.

Con la firma de Warren, Schumer, Bernie Sanders y Amy Klobuchar, entre otros, la carta cuestionaba la decisión del presidente Trump de ayudar a un aliado ideológico para las elecciones de octubre: “Le pedimos a usted y a su administración que detengan de inmediato cualquier plan de brindar asistencia financiera a la Argentina. En lugar de subsidiar a un país extranjero para influir en las elecciones de mitad de mandato en nombre de su amigo −y debilitar aún más a los agricultores estadounidenses en el proceso−, deberían priorizar la reducción de los costos para las familias estadounidenses y el fortalecimiento de la competitividad agrícola del país”.

Con información de agencias.

IG