Jaime Abello Banfi recibe una Mención Especial del Premio Maria Moors Cabot por su aporte al periodismo iberoamericano

El director general y cofundador de la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi, recibió una Mención Especial del Premio Maria Moors Cabot, otorgada por la Universidad de Columbia, en reconocimiento a su aporte a la libertad de prensa y su liderazgo en la promoción de la ética, la formación y la excelencia periodística en Iberoamérica.

El reconocimiento llega en un año simbólico para la Fundación Gabo, que celebra tres décadas de trabajo dedicadas al fortalecimiento del periodismo en la región. Fundada en 1994 por Gabriel García Márquez y Abello Banfi, la organización nació del deseo del Nobel colombiano de crear un espacio para perfeccionar el oficio y reafirmar su función social. Desde su sede en Cartagena, la Fundación se ha convertido en un referente internacional de formación, innovación y reflexión sobre los desafíos del periodismo contemporáneo.

Durante la ceremonia en la Universidad de Columbia, en Nueva York, la Escuela de Periodismo destacó “las contribuciones de Abello al entendimiento interamericano y su papel en la creación de una comunidad periodística que ha sabido mantener la independencia y el rigor incluso en contextos adversos”. El jurado subrayó además que su trayectoria representa una “contribución extraordinaria al periodismo latinoamericano y a los valores democráticos que lo sustentan”.

“Es un honor recibir esta Mención Especial, no solo a título personal, sino en nombre de una comunidad vibrante de periodistas que siguen resistiendo e innovando, creyendo en el poder transformador de las historias”, expresó Abello al aceptar la distinción.

Bajo su liderazgo, la Fundación Gabo ha impulsado talleres, festivales, premios, becas, publicaciones y programas de educación mediática que promueven la ética, la excelencia narrativa y la apertura de espacios de debate sobre el futuro del oficio. También ha expandido su alcance hacia la educación y la cultura, con el objetivo de fortalecer la relación entre medios, audiencias y nuevas generaciones.

El Premio Maria Moors Cabot, creado en 1938 por Godfrey Lowell Cabot en memoria de su esposa, es el galardón internacional más antiguo del periodismo. Reconoce a quienes contribuyen al entendimiento entre las Américas. En su edición 2025, las Medallas de Oro fueron para Natalia Viana (Brasil), Omaya Sosa Pascual (Puerto Rico), Nora Gámez Torres (EE. UU.) e Isabella Cota (México). Además, Paola Margot Ugaz Cruz (Perú) recibió otra Mención Especial.

El reconocimiento a Abello Banfi reafirma el papel de la Fundación Gabo como una de las instituciones más influyentes en la promoción del periodismo libre, plural y responsable en Iberoamérica. En su discurso, el director advirtió sobre los desafíos actuales: “Nuestro compromiso es mantener al periodismo como un bastión de la libertad de expresión, el pensamiento crítico y el humanismo, en tiempos en que el autoritarismo crece y la inteligencia artificial amenaza con imponer una hegemonía del conocimiento sin control”.

Treinta años después de su creación, la Fundación Gabo sigue impulsando el legado de García Márquez: un periodismo comprometido con la verdad, la libertad y la dignidad humana.