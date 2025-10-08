Incidentes en la nueva protesta de jubilados: al menos tres detenidos

Los jubilados concretaron este miércoles una nueva marcha contra el gobierno de Javier Milei en las inmediaciones del Congreso, donde la Policía de la Ciudad detuvo a tres personas como consecuencia de los incidentes.

“Los manifestantes se desplazaron por Avenida Callao con intenciones de llegar a Corrientes. Se los frenó y la Policía avanzó hasta Bartolomé Mitre para que los manifestantes se vayan a la Plaza Congreso”, indicó la Policía ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas y agregó que “por el momento hay tres detenidos”.

Según Periodistas Argentinas, los detenidos son cuatro y uno de ellos es el fotógrafo Fabricio Fischer.

La marcha tenía lugar mientras la Cámara de Diputados debatía desde las 12.30 la reforma de la ley que regula los DNU.

El miércoles último también se habían registrado incidentes con empujones y corridas durante la movilización de los jubilados, en una protesta que fue reprimida con gas lacrimógeno por parte de los efectivos de seguridad.