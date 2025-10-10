OpenAI invertirá US$ 25.000 millones en un centro de datos en la Argentina, donde encuentra abastecimiento energético

OpenAI, la empresa de Sam Altman que desarrolló ChatGPT, y la firma Sur Energy, del empresario satelital argentino Emiliano Kargieman, anunciaron este viernes, un día después de la concreción del rescate de EE.UU. a la Argentina, que se unen para anunciar sus planes para el desarrollo de Stargate Argentina, un proyecto pionero de infraestructura de IA que, según ellos, situaría al país a la “vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial”. Ambas empresas han firmado una carta de intención para colaborar en un proyecto de centro de datos (data center) a gran escala capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW.

Este será el primer proyecto Stargate en América Latina, cuyo objetivo es promover el crecimiento impulsado por la IA y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos y sociales, así como un acceso equitativo a esta tecnología transformadora. El clima frío y el suministro de energía son necesarios para mantener estos data centers. Su instalación en países vecinos como Chile han generado, de todos modos, impactos ambientales en términos de energía, agua y ruido molesto, tal como detalló una reciente investigación publicada por elDiarioAR.

“Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”, afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI. Sur Energy es el integrador de energía e infraestructura detrás de Stargate Argentina y liderará la implementación del proyecto, al asegurar que el ecosistema del centro de datos sea alimentado por “fuentes seguras, eficientes y sostenibles”, según ambas empresas.

Estructurado en el marco del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), el proyecto supondrá una inversión de hasta US$25.000 millones a plena escala, lo que lo posiciona como una de las mayores iniciativas tecnológicas y de infraestructura energética de la historia de Argentina. La inversión se llevará a cabo a través de un joint venture entre Sur Energy y un desarrollador de infraestructura cloud (nube) de primer nivel.

“El proyecto Stargate Argentina representa una oportunidad histórica para el país”, declaró Kargieman. “Combina nuestro potencial único en materia de energías renovables con el desarrollo de una infraestructura crítica para la inteligencia artificial a escala mundial. Esta alianza convierte a Argentina en un actor relevante en el nuevo mapa digital y energético mundial, creando puestos de trabajo de calidad, atrayendo inversiones internacionales y demostrando que la innovación y la energía pueden ser motores complementarios del desarrollo sostenible”.

Esta alianza busca facilitar la adopción de la tecnología de OpenAI en toda Argentina, como parte de la iniciativa OpenAI for Countries, comenzando por el Estado. Se espera que esta tecnología ayude a los empleados del gobierno, la administración pública y las instituciones de investigación argentinas a acelerar su trabajo diario, “lo que en última instancia permitirá ahorrar costes y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos argentinos”, según las compañías involucradas en el negocio.

Sur Energy es una empresa de desarrollo de infraestructura digital enfocada en América Latina, fundada por Kargieman y su compatriota Matías Travizano, junto con el estadounidense Stan Chudnovsky. Implementa proyectos de data center autodenominados sostenibles porque combinan tecnología avanzada y energías renovables para apoyar el crecimiento global de la inteligencia artificial.

OpenAI es una empresa dedicada a la investigación y el desarrollo de la IA que dice que su misión es “garantizar que beneficie a toda la humanidad”. OpenAI ofrece modelos de IA de última generación, como ChatGPT y API empresariales, que “están transformando la forma en que las personas trabajan, aprenden e innovan en todos los sectores de la sociedad”, según relata la firma.

AR/CRM