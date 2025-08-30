Catolicismo y peronismo, más allá de Buenos Aires

El vínculo entre catolicismo y peronismo evoca postales célebres, entre las que figura la quema de iglesias de 1955. Pero como han demostrado varios estudios, esa relación fue mucho más compleja de lo que ese cuadro puede sugerir. Y lo es mucho más si corremos el foco de Buenos Aires. En este episodio Lucía Santos Lepera y María Elena Barral conversan sobre algunas manifestaciones menos conocidas de este vínculo. ¿Cómo se involucran los curas párrocos en provincias como Tucumán? ¿Cómo viven los funerales de Eva Perón las mujeres católicas de esa provincia? ¿Cómo se manifiesta allí el conflicto de 1955?

Conducción: María Elena Barral

Entrevistada: Lucía Santos Lepera

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

