Tres argentinos, en la lista de los 20 rehenes israelíes liberados por Hamas

Hamas liberó ya a la totalidad de los rehenes israelíes vivos que seguían bajo su custodia, como marcaba el plan de alto el fuego que la milicia palestina pactó con el gobierno de Israel para tratar de alcanzar una paz duradera en Gaza. Según este plan, Hamas debe liberar a todos los rehenes que mantiene cautivos —vivos o muertos— e Israel debe hacer lo mismo con cientos de presos palestinos.

La liberación de los primeros rehenes comenzó poco después de las 7 de la mañana hora local en un grupo de siete personas, entre las que se encontraban el profesor argentino Eitan Mor junto a Alon Ohel, los hermanos gemelos Ziv y Gali Berman, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran y Matan Angrest. Todos se encuentran ya en territorio israelí tras ser entregados por la Cruz Roja al Ejército, según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel. Se les someterá a una evaluación médica inicial y después se reunirán con sus familias en un punto de recepción situado al sur de Israel.

Poco antes de las 10.30 el otro grupo de rehenes en manos de Hamas, un total de 13 personas, fue también liberado y entregado a miembros de la Cruz Roja. Allí se encontraban los hermanos argentinos Ariel y David Cunio.

Los 20 israelíes liberados son los siguientes:

Eitan Horn (39 años): Profesor de origen argentino, fue secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor. Se trasladó a Israel en 2002 y vivía en Kfar Sava donde trabajaba con inmigrantes judíos llegados a Israel. Fue secuestrado el 7 de octubre junto a su hermano Iair de su casa en el kibutz Nir Oz, donde le estaba visitando por las festividades. Iair Horn fue liberado en febrero de 2025.

Ariel Cunio (28 años): Con doble nacionalidad argentina. Capturado junto a su novia en su residencia en el kibutz Nir Oz. Hermano de David Cunio.

David Cunio (35 años): Con doble nacionalidad argentina. Capturado en su vivienda junto a su esposa, sus hijas gemelas, su cuñada y sus sobrinas. Todas ellas ya habían sido liberadas. Hermano de Ariel Cunio.

Eitan Mor (25 años): Fue tomado como rehén mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival Supernova, atacado por Hamás en la mañana del 7 de octubre de 2023. Se crió en el asentamiento colono de Kyriat Arba, en Cisjordania, y residía en Jerusalén, donde trabajaba en una cafetería.

Alon Ohel (24 años): Capturado por Hamás en el festival Supernova el 7 de octubre de 2023. Procede de la comunidad Lavon, en el norte de Israel. Apareció en un vídeo distribuido por Hamás en septiembre de 2025, en el que aparecía con daños en un ojo.

Guy Gilboa-Dalal (24 años): Capturado por Hamás en el festival Supernova el 7 de octubre de 2023. Amigo desde la infancia de Evyatar David. Procede del asentamiento colono israelí de Alfei Menashe, en Cisjordania. Según el rehén Tal Shoham, liberado en el primer acuerdo de intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás a finales de 2023, sufrió malos tratos y torturas durante su captura. Apareció en un vídeo distribuido por Hamás a principios de septiembre.

Ziv Berman (28 años): Secuestrado en su residencia del kibutz Kfar Aza. Trabajaba junto a su hermano en la compañía eléctrica del kibutz.

Gali Berman (28 años): Secuestrado en su residencia del kibutz Kfar Aza. La primera prueba de vida de ambos desde noviembre de 2023 recibida por sus familiares llegó el pasado mes de febrero. En ese momento se conoció que estaban siendo retenidos en localizaciones diferentes.

Matan Angrest (22 años): Soldado israelí. De servicio en la mañana del 7 de octubre de 2023, fue capturado en el interior del tanque en el que se encontraba, después de que sufriera un ataque y un incendio.

Omri Miran (48 años): El de mayor edad de los rehenes vivos. Fue capturado en su vehículo particular, donde circulaba junto a su esposa e hijos, de 2 y 4 años. Nació en el norte de Israel y se trasladó al kibutz Nahal Oz en 2014, donde trabajaba como terapeuta y supervisando el paisajismo del kibutz.

Nimrod Cohen (20 años): Soldado israelí del Cuerpo de Blindados de las FDI. Fue capturado en el interior de su tanque cerca de la frontera con Gaza después de que el vehículo blindado sufriera un fallo mecánico. Fue el único superiviviente de la tripulación después de que militantes de Hamás colocasen un explosivo en el lateral del tanque.

Rom Braslavski (21 años): Capturado mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival de música Supernova durante una pausa en su servicio militar. Naama Gal, superviviente del festival, aseguró que Braslavski la rescató “después de haber sido disparado en ambos brazos”.

Bar Kupershtein (23 años): También apresado por la milicia en el festival, mientras trabajaba como miembro de la seguridad. Vivía en Holon, en el centro de Israel, y trabajaba en un negocio de falafel.

Evyatar David (24 años): Capturado en el festival Supernova, donde estaba trabajando. Amigo desde la infancia de Guy Gilboa-Dalal.

Yosef Chaim Ohana (24 años): Capturado en el festival Supernova, donde trabajaba. Las autoridades israelíes aseguran que Yosef ayudó a varias personas a escapar. Vivía en Ramle, en el centro de Israel, y trabajaba como mozo en un restaurante de Tel Aviv. Apareció en vídeos publicados por Hamas en marzo y mayo de 2025 junto a Elkana Bohbot.

Avinatan Or (32 años): Novio de Noa Argamani, que logró ser rescatada en junio de 2024 por el Ejército de Israel. Criado en el asentamiento colono de Shiloh, residía en Tel Aviv, donde trabajaba para la empresa estadounidense Nvidia.

Maxim Herkin (37 años): Capturado también en el festival Supernova. Había regresado de visitar su Ucrania natal una semana antes del 7 de octubre de 2023. Nació en la región del Donbás y tiene una hija que vive en Rusia.

Elkana Bohbot (36 años): Secuestrado en el festival de música Supernova el 7 de octubre, donde trabajaba para una productora. Fue filmado mientras era golpeado antes de ser llevado a Gaza. Vivía en Mevasseret Zion, un suburbio de Jerusalén, junto a su mujer Rivka y a su hijo de 5 años Re'em. Aparecía en cuatro vídeos publicados por Hamas después de que Israel rompiera unilateralmente el alto el fuego en el mes de marzo.

Segev Kalfon (27 años): Tomado como rehén en el festival al que había asistido como público.

Matan Zangauker (25 años): Raptado en su casa de Nir Oz junto a su pareja, Ilana Gritzewsky. Vivían ambos en el kibutz y trabajaban en los invernaderos de cannabis medicinal de la comunidad. Ambos fueron tomados como rehenes el 7 de octubre y ella fue liberada en noviembre de 2023. Un vídeo publicado en julio de 2024 mostraba a Matan Zangauker siendo transportado en una moticicleta hacia Gaza entre dos milicianos. En diciembre de ese año, Hamás publicó un vídeo en el que afirmaba llevar 420 días en cautividad.