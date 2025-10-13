Dos diputados israelíes interrumpen el discurso de Trump en la Knesset al grito de “terrorista”

Los diputados de la Knesset israelí Aymen Odeh y Ofer Cassif fueron expulsados del parlamento de Israel este lunes después de que interrumpieran el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la cámara al grito de “terrorista”.

El diputado Odeh portaba un cartel en el que se podía leer la frase “reconozca a Palestina”. Estos dos diputados judíos israelíes, son unas de las pocas voces parlamentarias que denuncian el apartheid: “El plan de Trump no es de paz, es un proyecto para normalizar la ocupación”, señalaba Ofer Cassif a elDiario.es a principios de octubre.

Trump continuó unos segundos después su discurso alabando la actuación de la seguridad de la Knesset y cómo había expulsado a los dos diputados de una manera “muy eficiente”.

El diputado Ayman Odeh publicó tras su expulsión un mensaje en la red social X (antes Twitter) en el que señala que fue expulsado “simplemente porque planteé la demanda más simple, una demanda con la que toda la comunidad internacional está de acuerdo: Reconocer un Estado palestino”. Y añadió: “Reconozca esta simple realidad: Aquí hay dos pueblos y nadie se mueve de aquí”.

Los dos diputados expulsados pertenecen al partido de izquierdas Hadash–Ta'al, liderado por el propio Aymen Odeh y que tiene una representación de cinco diputados en el parlamento de Israel.

Ya antes de la sesión plenaria de este lunes, el líder de Hadash–Ta'al señalaba la “hipocresía” del parlamento israelí y cuestionaba la “entronización” de Netanyahu. “No lo absuelve a él ni a su gobierno de los crímenes contra la humanidad cometidos en Gaza, ni de la responsabilidad por la sangre de cientos de miles de víctimas palestinas y miles de víctimas israelíes”, señalaba.

“Solo el fin de la ocupación y el reconocimiento del Estado de Palestina junto a Israel traerán justicia, paz y seguridad para todos”, añadía en otro mensaje previo en la red social X.