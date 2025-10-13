Citan para este miércoles en Diputados a Luis Caputo, Karina Milei y Mario Lugones

La Cámara de Diputados formalizó la citación al ministro Luis Caputo para que dé explicaciones este miércoles sobre el rescate de Estados Unidos, que Javier Milei formalizará con Donald Trump en las próximas horas. Pero también avanzó sobre Karina Milei, la hermana del Presidente, y el ministro de Salud, Mario Lugones, apuntados por el escándalo de las supuestas coimas en la ANDIS.

Los tres funcionarios fueron citados para la mitad de la semana por lo que se espera una sesión de alto voltaje. Caputo fue citado a las 12 y Karina y Lugones, para las 14. No hay confirmación por parte de la Casa Rosada sobre si expondrán ante los diputados, pese a la prerrogativa impuesta por el artículo 71 de la Constitucional Nacional.

La interpelación a Caputo fue un pedido del peronismo-kirchnerismo, en medio del rescate financieron de la Casa Blanca a la Casa Rosada. La iniciativa se aprobó la semana pasada con 131 votos afirmativos, 70 negativos y una abstención. La presión opositora la encabezó Itai Hagman (Unión por la Patria), quien al dar los fundamentos de su iniciativa mostró una boleta ficticia de La Libertad Avanza con los nombres del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y de la titular del FMI, Kristalina Gueorguieva.

El referente del Frente Patria Grande le reclamó al ministro de Economía que “explique con lujo de detalle en qué consiste la asistencia financiera y qué están pidiendo los Estados Unidos a cambio de este salvataje financiero y político”. Al momento de la aprobación de la citación se desconocía la jugada que adoptó finalmente un día después el gobierno de Trump: intervenir en el mercado de cambios en la Argentina para evitar la escalada del dólar y anunciar un swap de monedas por unos US$ 20.000 millones.

Ese acuerdo, y la letra chica que se desconoce, es lo que firmarán este martes Milei y Trump en Washington. El Presidente viaja a EE.UU. este lunes por la tarde.

Por su lado, la hermana del Presidente fue citada junto al ministro de Salud para dar explicaciones por las presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mientras estaba a cargo de Diego Spagnuolo. Al igual que Caputo, ni Karina ni Lugones se presentaron a los diversos llamados del Congreso.

