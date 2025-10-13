El emotivo obituario de Woody Allen para Diane Keaton: “Su risa estruendosa aún resuena en mi cabeza”

Woody Allen fue siempre una figura muy cercana a la fallecida actriz Diane Keaton, no solo porque fueran a finales de los setenta e inicios de los 80 del siglo pasado pareja, sino también porque Keaton fue musa y protagonista de algunas de sus películas más importantes, como Manhattan, Annie Hall, Interiores o la comedia Misterioso asesinato en Manhattan. Más allá del terreno profesional y personal, Keaton y Allen siempre estuvieron unidos por una amistad inquebrantable. Fue ella una de las pocas voces que salió en su defensa tras las acusaciones de abusos infantiles por parte de su otra expareja Mia Farrow.

Tal vez por ello el director quiso hacer pública una sentida y bella carta de despedida para la actriz, que publicó la agencia Free Press, de la que cabe destacar algunos extractos. Por ejemplo, Allen asegura que “con el tiempo”, hizo “películas para una sola audiencia: Diane Keaton”. “Nunca leí una sola crítica de mi trabajo y solo me importaba lo que Keaton opinara al respecto”, dice de la actriz. “Si le gustaba, la consideraba un éxito artístico; si no le entusiasmaba, intentaba usar sus críticas para reeditarla y obtener algo que le gustara”, añade.

“Para entonces, ya vivíamos juntos y yo veía el mundo a través de sus ojos”, explica Allen. De Keaton destaca en el obituario que “tenía un talento enorme para la comedia y el drama, pero también bailaba y cantaba con sentimiento”. También que “escribía libros, hacía fotografía, collages, decoraba casas y dirigía películas”. “En definitiva, era divertidísimo estar a su lado”, afirma. Allen también hace hincapié en que Keaton era una crítica implacable: “Tenía plena confianza en su propio juicio estético, y tanto si criticaba una película mía como una obra de Shakespeare, las sometía a las mismas normas”. “Si sentía que Shakespeare se había equivocado, no importaba quién o cuántos lo alabaran, era su propia intuición la que la impulsaba, y no dudaba en criticar duramente al Bardo”, asegura.

Finalmente, respecto a su gran relación personal, escribe: “Bromeaba con Keaton diciéndole que terminaríamos juntos. A ella como Norma Desmond, a mí como Erich von Stroheim, antes su director, ahora su chófer. Pero el mundo se redefine constantemente, y con la muerte de Keaton se redefine de nuevo”. “Hace unos días, el mundo era un lugar que incluía a Diane Keaton, ahora es un mundo que no la incluye y, por lo tanto, es un mundo más deprimente”, añade. “Aun así, sus películas y su risa estruendosa aún resuenan en mi cabeza”, concluye.

La actriz Diane Keaton falleció el sábado a los 79 años. El medio estadounidense People informó del deceso, sin revelar las causas de su fallecimiento y comunicando que su familia pedía “privacidad” en estos momentos. Nacida en Los Ángeles en 1946 e hija de un ingeniero y de una fotógrafa de arte, Keaton pronto dejó la universidad para perseguir su vocación con solo 19 años, cuando obtuvo una beca para estudiar arte dramático en Nueva York. Allí comenzó su carrera artística, cantando y bailando con el grupo 'The Roadrunners', que la terminó convirtiendo en una de las figuras más importantes del cine.

Su carisma, su don para la comedia y su forma única de vestir, habitualmente con camisa y pantalones anchos, corbata y algún tipo de sombrero la convirtieron en una de las estrellas más queridas de Hollywood. Además, Keaton también ejerció como cineasta. Entre otros títulos, dirigió el documental Heaven de 1987, la película Colgadas (2000), donde también actuó junto a Meg Ryan, Lisa Kudrow y Walter Matthau, y un episodio de la serie Twin Peaks (1991). En 2017, el AFI (American Film Institute) le concedió el premio por toda su carrera. Keaton deja dos hijos, Dexter y Duke, de 29 y 25 años, que adoptó y crió sola.