Muere Diane Keaton, actriz de '“Annie Hall” y “El Padrino”, a los 79 años

La actriz Diane Keaton murió a los 79 años. El medio estadounidense People informó el fallecimiento, sin revelar las causas y comunicó que su familia pide “privacidad” en estos momentos.

Nacida en Los Ángeles en 1946, grabó su primera película, '“Amantes y otros extraños”, en 1970. Solo dos años después, tras haber actuado en series de televisión, le llegó uno de sus grandes papeles en la saga de 'El Padrino', de Francis Ford Coppola, donde interpretó a Kay, la mujer de Michael Corleone.

Keaton fue una de las actrices favoritas del director Woody Allen, de quien también fue pareja y continuó siendo amiga después. Protagonizó su película “Annie Hall” (1977), con la que ganó el Oscar a Mejor Actriz. También participó en otros éxitos del cineasta neoyorquino, como “Manhattan”, “La última noche de Boris Grushenko”, “Sueños de un seductor”, “El dormilón”, “Días de radio”, “Interiroes” o “Misterioso asesinato en Manhattan”.

La californiana también participó en comedias como “El padre de la novia” (1991) y su secuela de 1995, con Steve Martin, “El club de las primeras esposas” (1996), junto a Goldie Hawn y Bette Midler, “Cuando menos te lo esperas...” (2003), junto a Jack Nicholson y Keanu Reeves o ¡Morning Glory! (2010), coprotagonizada por Harrison Ford.

Desde los 2000 apareció en series de televisión como un episodio de “Curb your Enthusiasm” (2000), en 16 de “The Young Pope” (2016) o en 23 de “Huevos verdes con jamón” (entre 2019 y 2022).