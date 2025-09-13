La guerra en Ucrania ha traído a Rusia a la conversación. Por regla general, lo que se dice proviene de imágenes añejas sobre este país, forjadas a lo largo de mucho tiempo. En este episodio, Martín Albornoz conversa con Martín Baña sobre los imaginarios de Rusia en Argentina. ¿Cuál ha sido la impronta de la literatura y la música del siglo XIX en este modo de ver? ¿Cómo incidió el advenimiento de la Unión Soviética? ¿Cómo se comparan estas representaciones con los símbolos predominantes en la Rusia de Putin? ¿Cómo opera la nostalgia del comunismo? ¿Y cómo llegan esos elementos a bandas de rock argentino?

Conducción: Martín Albornoz

Entrevistado: Martín Baña

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

AsAIH