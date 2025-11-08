HistoriAR
— Podcast
Las mujeres en la independencia
Las mujeres no quedaron al margen de estos cambios; por el contrario, fueron protagonistas directas de los mismos.
A propósito de un libro de reciente aparición sobre el tema, Flavia Fiorucci conversa con Beatriz Bragoni sobre las mujeres y la Revolución.
Entrevistada: Beatriz Bragoni
Conducción: Flavia Fiorucci
Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell
Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.
