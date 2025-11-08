Las mujeres en la independencia

Las mujeres no quedaron al margen de estos cambios; por el contrario, fueron protagonistas directas de los mismos.

A propósito de un libro de reciente aparición sobre el tema, Flavia Fiorucci conversa con Beatriz Bragoni sobre las mujeres y la Revolución.

Entrevistada: Beatriz Bragoni

Conducción: Flavia Fiorucci

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.