La historia de La Vanguardia: prensa y cultura de izquierda

Su historia recorre las transformaciones de la prensa y la política en una Buenos Aires atravesada por la expansión de la cultura de masas y la profesionalización del periodismo.

En este episodio, Eduardo Minutella conversa con Juan Buonuome sobre el papel de La Vanguardia en la construcción de una identidad socialista moderna, las tensiones entre militancia y mercado, y las estrategias del diario para ampliar su público sin abandonar su función doctrinaria.

Entrevistado: Juan Buonuome

Conducción: Eduardo Minutella

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.