Alerta por calor extremo en Buenos Aires y otras 7 provincias para despedir 2025 y recibir el Año Nuevo

El calor agobiante no da tregua y se mantiene en algunas zonas desde mediados de diciembre. Por eso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para los últimos días de este 2025 nuevas alertas por altas temperaturas para diferentes distritos.

Se mantiene la alerta amarilla en zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y áreas de la Provincia; junto con regiones de Entre Ríos, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

Mucho calor y pocas precipitaciones

La transición entre el cierre de 2025 y el comienzo de 2026 estará fuertemente condicionada por un patrón atmosférico desfavorable en términos hídricos. Gran parte del territorio nacional presenta un déficit de precipitaciones muy significativo, que se viene consolidando durante el último tramo de diciembre y que se proyecta sin cambios relevantes para los próximos días, de acuerdo al sitio especializado Meteored.

Al analizar los acumulados de lluvias semanales, se observa que la actividad será prácticamente nula en amplios sectores del país, en especial sobre la región pampeana. Esta situación deja anomalías de precipitación muy por debajo de los valores normales para la época del año, profundizando el escenario de escasez hídrica en una zona clave para la producción agropecuaria.

Asimismo, los meteorólogos advierten que a la falta de precipitaciones se suma un escenario térmico exigente. Se esperan anomalías de temperatura muy elevadas, especialmente en la zona central del país y el norte de la Patagonia, donde los valores medios se ubicarán muy por encima de los umbrales normales para esta época del año.

Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas

Alerta amarilla:

La alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.

Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Alerta naranja:

Este aviso implica un efecto moderado a alto en la salud, por lo que las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Alerta roja:

La advertencia de nivel rojo significa que el calor puede tener un efecto alto a extremo en la salud. En este caso, las temperaturas son muy peligrosas, y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.

Recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

ESTADO DEL CLIMA EN ARGENTINA 2025