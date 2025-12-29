La AFA se desligó del desvío de fondos por 42 millones de dólares

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado este lunes a raíz del desvío de 42 millones de dólares por parte de TourProdEnter LLC, la empresa que maneja los fondos en Estados Unidos.

El ente rector del fútbol argentino emitió un comunicado en el que “manifiesta su más enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia Institución, su Presidente Claudio Tapia y su Tesorero Pablo Toviggino”.

“La AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna” agrega el texto.

En línea con la denuncia de una “campaña de difamación”, la AFA apuntó al empresario cercano al Gobierno Nacional, Guillermo Tofoni, que “pareciera no resignarse a las decisiones judiciales que no le resultan favorables, por sí o a instancias de quienes persiguen determinados intereses, promovió una denuncia ante la justicia argentina en el marco de la causa CFP 1294/2023, caratulada ”Tapia Claudio Fabián s/defraudación por desbaratamiento de derechos e infracción art. 303“, vinculada al sponsoreo y a la organización de partidos amistosos del Seleccionado Nacional, particularmente los disputados en la República Popular China”.

“En dicho proceso, tanto la AFA como su Presidente fueron sobreseídos el 6 de septiembre de 2023, decisión que fue confirmada por la Cámara Criminal y Correccional Federal (Sala I) en noviembre de ese año y, posteriormente, por la Cámara Federal de Casación Penal en abril de 2024, quedando definitivamente cerrado el expediente judicial en nuestro país. Aun así, y pese a la contundencia de los fallos, el expediente quedó cerrado sólo en los tribunales, no así en ciertos titulares periodísticos que, por supuesto, nunca se informaron ni dieron cuenta de los sobreseimientos” añadió.

El ente rector del fútbol argentino redobló la apuesta ante Tofoni y señaló a funcionarios del Gobierno Nacional: “Con la anuencia del Ministro de Justicia Dr. Cúneo Libarona quien respaldó a Tofoni en sus demandas con cartas firmadas como representante del Estado Nacional, y el acompañamiento de importantes medios de comunicación del país, promovió nuevas acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades, con el evidente objetivo de generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional”.

“Como parte de esa estrategia, impulsó una denuncia contra la firma TourProdenter LLC ante tribunales del Estado de Florida, a fin de que se investigara su vínculo con esta Asociación. Dicho proceso judicial fue recientemente rechazado en todas sus partes y archivado, confirmando una vez más la legalidad y legitimidad de la relación comercial existente entre la AFA y TourProdenter LLC. De este modo, tanto la justicia argentina como la estadounidense han tenido plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho” agregó el comunicado.

Por último, la AFA apuntó a los medios e “invita a los medios de comunicación y a quienes ejercen la tarea de informar, a revisar además de las fuentes, los fallos judiciales, recordando que la responsabilidad de informar con veracidad implica evitar contribuir a operaciones que responden a intereses particulares. La sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo”.

La entidad nació en 2021 y, al poco tiempo, fue designada por el Cómite Ejecutivo de la AFA para manejar la recaudación internacional del ente madre del fútbol argentino. La empresa, que es administrada por Erica Gillette, acumuló más de 260 millones de dólares en los últimos cuatro años en bancos de Estados Unidos, a raíz de publicidad, partidos amistosos y derechos de transmisión.

Sin embargo, sólo una parte de esa millonada habría sido girada para financiar las actividades oficiales ya que, al menos 42 millones de dólares, terminaron en sociedades radicadas en el estado de Florida sin empleados ni actividad declarada.

Estas sociedades llamadas “fantasmas” son Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Los beneficiarios detrás de estas firmas son personas con domicilio en la ciudad rionegrina de Bariloche, cuyos perfiles resultan inusualesya que son beneficiarios de vivienda social, empleados en pequeños comercios y personas con deudas importantes en el sistema financiero.

Además, otros 109 millones de dólares fueron enviados a un agente de valores en Uruguay que, posteriormente, utilizó un vehículo financiero en las Islas Vírgenes Británicas.

Se suspendieron las declaraciones de los presuntos testaferros de Toviggino

En tanto, las declaraciones de los presuntos testaferros de Pablo Toviggino ante el juez Marcelo Aguinsky por la polémica mega mansión en Villa Rosa, Pilar, fueron suspendidas.

Se trata de Luciano Pantano y Ana Conte, madre e hijo, ambos integrantes de la sociedad Real Central SRL, que este lunes debían declarar por videollamada.

Sin embargo, ambas testimoniales fueron suspendidas luego de la presentación judicial en Campana del abogado de los acusados, Mariano Morán.

El juez busca establecer cómo es que adquirieron dicha vivienda si Pantano es monotributista y Conte jubilada, sumado a saber si están involucrados con el número dos de Claudio “Chiqui” Tapia, Toviggino.

Con información de la agencia NA