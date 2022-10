Néstor Latorre: “La elección de Mr. Gay 2022 sirve para seguir visibilizando y terminar con la discriminación”

La charla con elDiarioAR se interrumpe por enésima vez por un llamado telefónico. Del otro lado de la línea, Esteban Avilés, director de la Agencia Córdoba Turismo, le desea éxitos y que le avise si necesita algo más. Néstor Latorre le agradece y dice que todo está perfecto. Ambos se despiden. El anfitrión pide disculpas nuevamente por la interrupción. Son los últimos preparativos antes de la Elección Nacional de Mr. Gay 2022 que se realizó la noche del pasado domingo 9 en Zen disco y en la que participaron 20 inscriptos de toda Argentina: el jurado consagró a Felipe Castiglioni Hervera, representante de CABA como el nuevo soberano.

Néstor Latorre lanza un suspiro y apunta: “¿Viste cómo cambiaron las cosas en treinta años? El Estado, ahora, se pone a disposición nuestra. Y en los ´90 nos perseguían por putos. Ni hablar en los ’80 o en la dictadura”.

Estamos en el siglo 21, la sociedad se deconstruye día a día, los certámenes de belleza dejan de hacerse ¿No atrasa la elección de Mr. Gay 2022?

Si lo ves en un sentido, puede que sí. Pero no todo es literal. En los ’90, cuando nos perseguían por putos, nosotros realizábamos la Elección Nacional de la Reina Gay, donde las travestis y trans tenían su espacio de visibilidad. Yo recuerdo que en los medios, cada vez que asesinaban a una trans, aparecía su nombre en masculino. Y nosotros nos animamos, en lo que sería la prehistoria del colectivo LGTB, en darle visibilidad a esa porción de nuestro colectivo. Imaginate que usábamos el eufemismo ‘Reina Nacional Gay’ para hablar de travestis y trans. A las travestis la Policía las detenía por ‘usar ropa indebida’ aunque sean las seis de la tarde y estuvieran yendo al almacén a comprar. Ni hablar las razzias por ‘prostitución escandalosa’. Casi treinta años después, esta Elección Nacional de Mr. Gay 2022 sigue en esa línea de la Reina Nacional Gay; hay que seguir visibilizando para terminar con la discriminación. Si no, fíjate lo que pasa en Qatar, en pleno Mundial de la FIFA, con miles de millones de telespectadores y millones de tickets vendidos, siguen persiguiendo a las diversidades sexuales. Acá nomás, en Mar del Plata, hay bandas que muelen a palos a chicos por el solo hecho de ser gay. La Elección del Mr. Gay es una fiesta de la diversidad, está planteada para visibilizar; no elegimos una cara bonita, no cosificamos a la persona. El jurado tiene 60 miembros, donde se vota, se elige, entre otras cosas, el compromiso, el trabajo del candidato en pos de la ampliación de derechos para la comunidad LGTBIQ+“.

El jurado reunido en la disco Zen y el público a través del sitio lgcba.com votaron al porteño Felipe Castiglioni Hervera como Mr. Gay Nacional 2022; mientras que Cristian Artigas (Provincia de Buenos Aires) se consagró Virrey Nacional; Braian Alvarez (Tucumán) fue elegido Primer Príncipe Nacional y Emiliano Terrazzino (Provincia de Buenos Aires) quedó como Segundo Príncipe Nacional. Este candidato, además fue elegido como Mr. Social Media. El resto de las nominaciones quedó de esta manera: Mr. Face para Thomas Reartes (Catamarca); Mr. Booty, Matías Ezequiel Molina (Córdoba); Mr. Músculo, Federico Squif (Mendoza); Mr. Simpatía, Víctor Vasconcel (Corrientes) y Mr. Elegancia, Matias Ezequiel Segovia (Jujuy).

La Elección Nacional de la Reina Gay se realizó por primera vez en Hangar 18, ‘un boliche gay’ que los fines de semana entre 1995 y 2005 se llenaba de jóvenes y no tan jóvenes gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, pero además de heterosexuales: “Había mucha mezcla de gente. Teníamos personas desde los 18 hasta los 50 años. En Hangar podías ver gays, trans, lesbianas; los viernes, como éramos un boliche de vanguardia, iban a divertirse heteros con despedidas de solteras y solteros. Fue un lugar para todos. Fue un lugar icónico, un lugar de ruptura, la única condición que exigíamos era el respeto”, recuerda Latorre.

Hangar 18

Latorre nació en una familia humilde de Río Cuarto, la segunda ciudad en importancia en esta provincia, ubicada a 220 kilómetros al sur de la Capital. Se fue de su casa ni bien terminó el secundario, cuando su papá lo echó “porque no se bancaba un hijo homosexual”. En Córdoba trabajó en el área de turismo y con el paso de los años montó su propia agencia. De Europa, principalmente de la costa del Mediterráneo español, trajo a Córdoba la idea de montar ‘Hangar 18’, una disco de vanguardia que sin proponérselo, sirvió de un espacio de libertad al colectivo LGTB.

“El nombre de Hangar 18 fue un homenaje a unos chicos que eran pareja y habían sido despedidos por homosexuales en el Hangar 18 del aeropuerto JFK. En Nueva York hubo en esos años una gran marcha en solidaridad por los chicos del Hangar 18 y a mí me quedó muy grabada la movida y el nombre. Fue una protesta, también, que recordaba los hechos de Stonewall. Cuando fui a ver el local para instalar la disco, miré por un agujerito de la puerta, era un galpón enorme. Lo llamé a mi socio de entonces, Mario Botiglieri y le dije ‘parece un hangar’; el nombre vino solo”, cuenta el creador de la Elección Nacional de Mr. Gay 2022.

Este empresario cordobés confió a elDiarioAR que “con mi papá nos reconciliamos, eran otras épocas. Río Cuarto era un pueblo. Mi vida, mi historia personal me fue forjando en esto del orgullo. Y cuando ví que podía hacer algo para los cientos y miles de pares que pasábamos por lo mismo, lo hice y así nació Hangar 18. En esa época fuimos los únicos que poníamos música electrónica. Antes de Hangar, eso no pasaba en los boliches. También fuimos los primeros en subir al escenario a trans o drag queen, en los boliches no había shows en vivo y mucho menos de transformistas. Viéndolo a la distancia, Hangar 18 fue un espacio de libertad”.

Al lado de Hangar 18 funcionaba Universo, un pub conectado al boliche, donde se hacía la previa. Allí, Néstor Latorre le abrió la puerta a Las Iguanas, el primer colectivo de lesbianas para que en los ’90 realizaran sus reuniones.

Córdoba clerical y conservadora

El periodista Jordan Medeot le cuenta a elDiarioAR que “Néstor no se lo propuso y le salió bien. Cuando abrió Hangar, lo que Néstor vio fue la posibilidad de un negocio gayfriendly, como se decía en esa época. Y abrió un universo de magia para el colectivo LGTB de la época. Podías ir a Hangar y hacer tu historia y nadie, absolutamente nadie se fijaba en lo que hacías ni te discriminaba. Fue algo revolucionario a nivel nacional por dos razones: en Buenos Aires, que era más liberal y cosmopolita que esta Córdoba clerical, conservadora y reaccionaria, funcionaban boliches así, pero no abiertos a todo el público, eran más bien ghettos; a Hangar iba todo el mundo, vos le decías al taxista ‘llevame a Hangar’ y no hacía falta darle la dirección. La segunda razón es que Córdoba concentra a miles de pibes que vienen a estudiar a la Universidad desde todo el país, y esas chicas y chicos que reprimían su sexualidad en sus lugares de origen, en Hangar vivieron con libertad. Entrar a Hangar era entrar a un mundo mágico. Córdoba recibe un afluente migratorio interno que después vuelve a sus lugares con otra cabeza. Por ejemplo, en los pueblos y ciudades chicas estaba el estereotipo de gay, el peluquero de pelo platinado y amanerado o la lesbiana tosca. Y las chicas y chicos llegaban a Hangar 18 y veían que las diversidades eran tan iguales a ellos, con las mismas ropas, los mismos cortes de pelos, las mismas necesidades de libertad; donde el cuidado de la estética tan característico del colectivo nada tenían que ver con los estereotipos. Hoy es más fácil y está más naturalizada la diversidad; pero en los ’90 había que crear anticuerpos, en los ’90 toma dimensión la idea y el sentido del orgullo; entonces si vas a discriminar, el problema es tuyo, no mío, que vivo mi vida con libertad”.

Este periodista cordobés destaca la importancia de la labor de Néstor Latorre al crear un ámbito de libertad para las diversidades sexuales: “Hangar abrió en 1995 y recién quince años después se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario. Fijate lo conservadora y reaccionaria que es Córdoba que en 2010, de 16 diputados y tres senadores que tenía la provincia en el Congreso, sólo seis diputados y dos senadores votaron a favor de la ley. A Néstor hay que reconocerle que en 1995 se animó y dio un gran paso a favor del colectivo”.

Para Medeot, que trabajó durante casi dos años en el área de RRPP y Comunicación de Hangar 18, “Néstor puso el lugar, la onda; y la comunidad se sintió contenida, y se logró algo mágico: momentos de felicidad, de libertad, donde convivíamos todos. Pero también sirvió para abrir cabezas del resto de la sociedad. Por ejemplo, los domingos que se ponía música house, iba un público hetero que era amigable con la comunidad. Esos heteros, quizá hoy tienen hijos o nietos y su cabeza es otra. Hangar sirvió para visibilizar el mundo de la diversidad sexual y que los heterosexuales, principalmente los hombres, aunque también las mujeres, pasaran de la discriminación a la no discriminación; y de la tolerancia activa a la aceptación, como lo explica Adela Cortina cuando habla de la ética activa. Porque hay un largo trecho entre la tolerancia activa y la aceptación del otro, del distinto. Y Hangar, sin que Néstor se lo propusiera conscientemente, operó en ese sentido, en no discriminar, tolerar y aceptar al otro”.

Zen

En 2005 Hangar 18 cerró sus puertas definitivamente. “Fue un fin de ciclo, Zen es otra cosa, porque la sociedad es otra. Zen no reemplaza a Hangar, socioculturalmente, Córdoba de 2022 es distinta a la Córdoba de 1995 y a la de 2005 cuando Hangar bajó la persiana. Hoy el debate es otro, pasa por otro lado, que el colectivo LGTBIQ+ pase de ser un sujeto de consumo a un sujeto de derechos”, explica Medeot.

En mayo de 2006, la nueva disco armada por Néstor Latorre organizó la elección de la Reina Nacional Gay, la octava edición que se realizaba en Córdoba, pero con alcance nacional: “No puedo imaginar un mundo en blanco y negro, por eso esta noche todos brillamos bajo la bandera del arco iris, que es la bandera de la tolerancia y la diversidad”, anunció el presentador oficial y cerca de 1.500 personas estallaron en gritos y aplausos.

Esa noche, hace dieciséis años, Néstor Latorre le había dicho al diario Clarín: “Córdoba es una de las sociedades más progresistas, nadie nos regaló nada, tuvimos el primer boliche gay de Argentina; conseguimos que se derogue el Código de Convivencia y que no se nos persiguiera por nuestra condición sexual; por eso nos hemos ganado a fuerza de luchar la responsabilidad y el honor de organizar la Fiesta Nacional Gay”.

La noche del domingo 9, el dueño de Zen miraba emocionado al público, que disfrutaba la elección de Mr. Gay 2022. Las imágenes volvían como si la vida fuera un flashback.

-¿Qué le diría este Néstor Latorre al joven de 1995?

-Valió la pena, y lo volvería a hacer. Por las generaciones que vienen, que florezca más libertad y más diversidad.

GM