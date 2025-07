Bullrich acusó a Villarruel de ser “cómplice” del kirchnerismo y la vicepresidenta la acusó de haber sido “terrorista”

“Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor”. Así comenzó Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, la embestida oficial contra la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villaruel.

Con Bullrich a la cabeza, el oficialismo le recriminó a Villarruel haber abierto la sesión en que la oposición autoconvocada en el Senado consiguió quórum para aprobar un incremento a las jubilaciones, la emergencia en discapacidad y un paquete de medidas destinadas a fondear las cuentas públicas de las provincias.

“Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, siguió Bullrich en un mensaje publicado en cuenta de X. En rigor, Villarruel abandonó el recinto poco después de haber habilitado la sesión. Pero la embestida en su contra ya se había lanzado.

“Villarruel, tenga respeto por la mejor ministra de Seguridad de la historia argentina @PatoBullrich. Y si tiene pruebas de lo que dice, no incumpla con los deberes de funcionario público: preséntelas en la Justicia. De lo contrario, lo suyo no son más que mentiras sobre el pasado”, salió en defensa de Bullrich el diputado Gerardo Milman.

Es que Villarruel no se quedó atrás y le contestó a la ministra con otra publicación en X: “la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere, porque los combatí siempre, mientras ud pululaba de partido en partido”.

En un extenso posteo en su cuenta de X, Villarruel aclaró: “Aprovecho para aclarar que el H. Senado como Cuerpo es soberano conforme la Constitución Nacional y el sistema republicano de gobierno. El ejercicio de mi función no implica la convalidación de ningún acto ya que son los senadores, en representación de los intereses de sus provincias, los que toman sus propias decisiones, son ellos quienes convalidan, aprueban o rechazan y son quienes deben encontrar los caminos de diálogo y consenso en el desarrollo de su labor en el recinto y en las comisiones, de acuerdo a sus convicciones y de conformidad con el Reglamento”.

Pero Bullrich volvió a la carga y más tarde le respondió: “¿Qué pretende usted, Victoria? ¿Que la llamen para darle palmaditas en la espalda y decirle 'muy bien, Vicky, usted es Vicepresidente'? Somos gente grande y tenemos una enorme responsabilidad. Usted fue electa para terminar con el kirchnerismo, no para ser cómplice de ellos. Si va a habilitar sesiones que no cumplen con el reglamento y que tienen por objetivo perjudicar al Gobierno porque no la llaman seguido desde Casa Rosada, entonces queda de manifiesto que le importa más su ego que el país”.

La embestida oficial contra el Senado

El de Bullrich con Villarruel no fue el único cruce. Varios de los influencers libertarios salieron a cuestionar a los senadores. Algunos, como Daniel Parisini (el Gordo Dan) terminaron dando marcha atrás con publicaciones que podrían terminar en algún tipo de sanción judicial. Es que Parisini posteó una imagen generada con Inteligencia Artificial en la que se ve a la presidencia del Senado, donde se sienta Villarruel, bombardeada por el presidente Javier Milei. Luego la terminó borrando.

Fran Fijap, otro influencer libertario, también se expresó en el mismo sentido y pidió “dinamitar el Congreso con diputados y senadores adentro”.