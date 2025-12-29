Milei anunció que irá a Londres en 2026, habló de Malvinas y negocia levantar el embargo inglés a la compra de armas

Javier Milei confirmó que planea realizar una visita oficial a Londres en 2026, la primera de un mandatario argentino desde Carlos Menem en 1998, en medio de un intento por reconfigurar la relación bilateral con el Reino Unido y avanzar en temas sensibles como la disputa de soberanía sobre las Malvinas y la posibilidad de levantar el embargo de armas británico que pesa sobre el país desde la guerra de 1982.

En una extensa entrevista con el diario The Telegraph, Milei confirmó que tiene previsto viajar a Londres entre abril y mayo de 2026, con la intención de reunirse con el primer ministro Keir Starmer y otros líderes, como figuras de la oposición británica, en lo que él describió como “un acercamiento estratégico”.

La cuestión de las islas Malvinas ocupó un lugar central en la conversación de Milei con el medio británico. El presidente afirmó que la soberanía argentina sobre las Malvinas “no es negociable”, aunque al mismo tiempo indicó que cualquier avance debe lograrse por la vía diplomática y con el consentimiento de los habitantes de las islas.

Esta postura es fuertemente cuestionada porque reconoce, al menos en el corto plazo, la administración británica actual sobre el archipiélago, y buscar una estrategia de “ganar influencia” a través de otras áreas de cooperación más allá del reclamo territorial estricto.

En las últimas semanas desde el gobierno de Tierra del Fuego reclamaron ante la Nación por la decisión de una petrolera británica de avanzar en la exploración en el yacimiento “Sea Lion” en la Cuenca Malvinas Norte, sin autorización de la autoridad competente argentina. La petrolera israelí Navitas Petroleum comunicó que su filial británica, Navitas Petroleum Development and Production, llevará adelante tareas de exploración y explotación off shore en el Atlántico Sur. El anunció generó el rechazo del ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, en la que defendió el reclamo de soberanía argentina sobre las islas Malvinas.

El embargo de armas

Uno de los puntos más llamativos de la agenda diplomática que Milei pretende abordar en Londres es el levantamiento o flexibilización del embargo británico sobre la venta de armas a Argentina. Esa restricción rige desde el conflicto de 1982 y ha sido percibida por sectores del gobierno como un obstáculo para la “modernización” de las capacidades militares argentinas.

Según trascendió, la Casa Rosada ya inició conversaciones con el Reino Unido para revisar esta prohibición, lo que podría facilitar futuras compras de equipamiento militar con componentes británicos o de compañías asociadas. El objetivo, explican en el Gobierno, es recuperar capacidad operativa para las tres fuerzas armadas, que en las últimas décadas han dependido en buena parte de equipamiento estadounidense o de terceros países.

MC