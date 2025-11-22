Juan Manuel de Rosas
En el siglo XX Rosas fue objeto de reivindicación por parte de la corriente historiográfica denominada Revisionismo Histórico, y desde 2010 un feriado nacional, el 20 de noviembre, conmemora la batalla de la Vuelta de Obligado, que tuvo a su ejército como protagonista. Para conocer más sobre la historia y los debates en torno a Rosas y el rosismo entrevistamos a los historiadores Raúl Fradkin e Ignacio Zubizarreta.
Entrevistados: Raúl Fradkin e Ignacio Zubizarreta
Conducción: Magdalena Candioti
Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez
Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.
