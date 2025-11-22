eldiario.es
Argentina España
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Historiar
Podcast

Juan Manuel de Rosas

  • Juan Manuel de Rosas es una figura central de la historia argentina, que por largo tiempo despertó apoyos fervorosos y odios viscerales.

  • — Episodios anteriores

Historiar

0

En el siglo XX Rosas fue objeto de reivindicación por parte de la corriente historiográfica denominada Revisionismo Histórico, y desde 2010 un feriado nacional, el 20 de noviembre, conmemora la batalla de la Vuelta de Obligado, que tuvo a su ejército como protagonista. Para conocer más sobre la historia y los debates en torno a Rosas y el rosismo entrevistamos a los historiadores Raúl Fradkin e Ignacio Zubizarreta.

Entrevistados: Raúl Fradkin e Ignacio Zubizarreta

Conducción: Magdalena Candioti

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats