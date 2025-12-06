Cultura política del radicalismo en entreguerras

Nacido en la oposición al régimen conservador, el radicalismo se había convertido con el liderazgo de Hipólito Yrigoyen en un partido nacional con gran poder electoral. Esa transformación suscitó cambios significativos en su cultura política.

Abordamos aquí desde las tensiones internas que marcaron su experiencia de gobierno en los años veinte hasta las fracturas, debates y redefiniciones que atravesaron al partido tras el golpe de 1930. Para entender estos procesos y sus múltiples matices, conversamos con dos especialistas: Francesco Davide Ragno y Marianne González Alemán

Entrevistados : Francesco Davide Ragno y Marianne González Alemán

Conducción: Juan Manuel Romero

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.