Inundaciones en Corrientes: más de 400 vecinos evacuados y alerta por nuevas lluvias

Al menos 413 personas fueron evacuadas en la provincia de Corrientes como consecuencia de las intensas lluvias y la crecida de ríos y arroyos, una situación que podría agravarse en los próximos días ante el pronóstico de nuevas precipitaciones.

Efectivos de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina monitorean de manera permanente los niveles de los ríos Uruguay y Paraná, mientras que personal de Defensa Civil, Bomberos y fuerzas policiales participa de los operativos de asistencia y evacuación en las zonas más comprometidas.

La situación más crítica se registra en la localidad de San Luis del Palmar, ubicada a unos 28 kilómetros de la capital provincial, donde el desborde del Riachuelo obligó a evacuar a más de 400 personas. De ese total, unas 330 permanecen alojadas en centros de evacuación, mientras que más de un centenar se autoevacuó y buscó refugio en viviendas de familiares o amigos.

El intendente Néstor René Buján precisó que los damnificados fueron alojados en doce espacios de evacuación, entre ellos gimnasios municipales, escuelas y capillas, y advirtió que algunas viviendas llegaron a tener más de un metro de agua en su interior. El nivel del Riachuelo alcanzó los 4,50 metros, afectando especialmente a barrios ubicados sobre el acceso a la localidad por la ruta provincial 5.

Las lluvias acumuladas -que en algunas zonas alcanzaron los 600 milímetros, casi cuatro veces el promedio histórico de diciembre- provocaron el colapso de los desagües pluviales, anegamientos generalizados, cortes en el suministro eléctrico y complicaciones en el transporte. En paralelo, se registró una fuerte saturación del suelo tanto en áreas urbanas como rurales.

El Gobierno provincial desplegó asistencia con colchones, víveres, baños químicos y atención sanitaria, mientras que el Ministerio de Salud Pública mantiene un monitoreo constante de los evacuados. Además, se realizan tareas de seguridad ciudadana y prevención vial en los sectores afectados.

Desde el INTA advirtieron que el tiempo continuará inestable en Corrientes durante los próximos días, con probabilidad de lluvias entre martes y jueves, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales. El alivio, según el pronóstico, recién llegaría hacia el fin de semana.