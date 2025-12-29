eldiario.es
Argentina España
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
El tiempo seguirá inestable

Inundaciones en Corrientes: más de 400 vecinos evacuados y alerta por nuevas lluvias

  • Las intensas lluvias que cuadruplicaron el promedio histórico de diciembre obligaron a evacuar a más de 400 vecinos en Corrientes y mantienen en alerta a las autoridades por nuevas tormentas.

Hay temor ante la persistencia de las precipitaciones
Hay temor ante la persistencia de las precipitaciones NA/Gendarmería

elDiarioAR

0

Al menos 413 personas fueron evacuadas en la provincia de Corrientes como consecuencia de las intensas lluvias y la crecida de ríos y arroyos, una situación que podría agravarse en los próximos días ante el pronóstico de nuevas precipitaciones.

Efectivos de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina monitorean de manera permanente los niveles de los ríos Uruguay y Paraná, mientras que personal de Defensa Civil, Bomberos y fuerzas policiales participa de los operativos de asistencia y evacuación en las zonas más comprometidas.

La situación más crítica se registra en la localidad de San Luis del Palmar, ubicada a unos 28 kilómetros de la capital provincial, donde el desborde del Riachuelo obligó a evacuar a más de 400 personas. De ese total, unas 330 permanecen alojadas en centros de evacuación, mientras que más de un centenar se autoevacuó y buscó refugio en viviendas de familiares o amigos.

El intendente Néstor René Buján precisó que los damnificados fueron alojados en doce espacios de evacuación, entre ellos gimnasios municipales, escuelas y capillas, y advirtió que algunas viviendas llegaron a tener más de un metro de agua en su interior. El nivel del Riachuelo alcanzó los 4,50 metros, afectando especialmente a barrios ubicados sobre el acceso a la localidad por la ruta provincial 5.

Las lluvias acumuladas -que en algunas zonas alcanzaron los 600 milímetros, casi cuatro veces el promedio histórico de diciembre- provocaron el colapso de los desagües pluviales, anegamientos generalizados, cortes en el suministro eléctrico y complicaciones en el transporte. En paralelo, se registró una fuerte saturación del suelo tanto en áreas urbanas como rurales.

El Gobierno provincial desplegó asistencia con colchones, víveres, baños químicos y atención sanitaria, mientras que el Ministerio de Salud Pública mantiene un monitoreo constante de los evacuados. Además, se realizan tareas de seguridad ciudadana y prevención vial en los sectores afectados.

Desde el INTA advirtieron que el tiempo continuará inestable en Corrientes durante los próximos días, con probabilidad de lluvias entre martes y jueves, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales. El alivio, según el pronóstico, recién llegaría hacia el fin de semana.

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats