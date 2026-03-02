Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes: ¿por qué se celebra el 2 de marzo?

Cada 2 de marzo se conmemora el Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes, una jornada destinada a concientizar sobre los desafíos psicológicos y emocionales que atraviesan las y los jóvenes en todo el mundo y a promover estrategias de acompañamiento y prevención.

La efeméride fue impulsada en 2020 por The Hollister Confidence Project, una iniciativa orientada a fortalecer la confianza y el bienestar emocional en la adolescencia. El objetivo central es desestigmatizar los trastornos mentales y fomentar el acceso a redes de apoyo adecuadas.

Según datos difundidos por organismos internacionales de salud, uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años vive con algún trastorno mental. Entre los más frecuentes se encuentran la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento. A nivel global, el suicidio es la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas específicas y sostenidas.

La adolescencia constituye una etapa clave en el desarrollo social y emocional. En ese período se consolidan hábitos, vínculos y herramientas que inciden en el bienestar futuro. Especialistas advierten que la detección temprana y el acompañamiento adecuado pueden reducir riesgos asociados a problemáticas como trastornos alimentarios, déficit de atención, consumo problemático de sustancias o conductas de autolesión.

El proyecto que impulsó la fecha cuenta con el respaldo de The Hollister Confidence Fund, que financia organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la salud mental adolescente, la inclusión de jóvenes de comunidades LGBTQ+, la equidad para grupos minoritarios y la prevención del acoso escolar.

La jornada apunta, en definitiva, a instalar el debate sobre la salud mental en la agenda pública y a promover entornos familiares, educativos y comunitarios que garanticen contención y acceso a recursos profesionales.