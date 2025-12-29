Kicillof insistirá en 2026 con volver a permitir la reelección indefinida de los intendentes

El oficialismo bonaerense, a través del ministro de Gobierno Carlos Bianco, ratificó que el espacio que encabeza el gobernador Axel Kicillof planteará en 2026 la reapertura del debate para permitir la reelección indefinida de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, eliminando la actual restricción de dos mandatos consecutivos vigente desde 2016.

Bianco sostuvo que restringir la posibilidad de ser reelecto tiene un “carácter proscriptivo” y que confían en que “el pueblo volverá a elegir a quienes hizo bien su gestión”, reivindicando la postura del kicillofismo de que la reelección sin límites responde a la voluntad popular.

La Legislatura bonaerense aprobó en junio un proyecto para eliminar límites de mandato para legisladores, concejales y consejeros escolares —aunque los intendentes quedaron fuera de esa reforma y todavía rige la limitación vigente— y ahora el oficialismo buscará extender ese cambio a los jefes comunales.

Los intendentes pueden ser reelectos una sola vez y deben dejar pasar un mandato antes de volver a presentarse.

Al interior del peronismo provincial, la idea de reabrir este debate puede profundizar disputas con sectores que defienden la alternancia y rechazan las reelecciones ilimitadas, como los que el año pasado se opusieron incluso a modificar los mandatos para otros cargos.

Claves de lo que votó la Legislatura en junio

En junio de 2025, el Senado bonaerense dio media sanción a un proyecto que modifica la Ley 5.109 para permitir la reelección indefinida de legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares, eliminando el actual límite de dos mandatos consecutivos que había sido establecido en 2016.

El debate en el Senado fue muy reñido: la votación terminó empatada en 22 a 22 y la vicepresidenta de la cámara, Verónica Magario, tuvo que usar su voto para desempatar y dar aprobación al texto. La iniciativa ahora debe ser tratada por la Cámara de Diputados bonaerense para transformarse en ley definitiva.

El proyecto fue impulsado por el senador Luis Vivona (Unión por la Patria), quien argumentó que los límites de mandato afectan el “derecho de elegir” de los ciudadanos y que la Constitución provincial no establece restricciones a la continuidad de legisladores electos.

Aunque avanza la posibilidad de reelección sin límites para estos cargos, los intendentes quedaron excluidos de la reforma aprobada en el Senado, por lo que la legislación vigente sigue impidiendo que los jefes comunales puedan presentarse indefinidamente, al menos hasta un nuevo cambio legal específico para ellos.

El debate suscitó divisiones incluso dentro de los bloques mayoritarios y críticas de opositores que consideran que la eliminación de límites favorece la perpetuación en el poder y reduce la alternancia en la política local.

MC