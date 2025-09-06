Política de la nacionalidad

¿Qué diferencias hay entre la ciudadanía y la nacionalidad?¿Qué significa naturalizarse? ¿Qué clase vínculos políticos y jurídicos crean estas categorías entre los individuos, la comunidad, y los estados? En este episodio de Historiar, Pilar Gonzalez Berlando de Quirós explora la historia de estas nociones desde una perspectiva que incluye las leyes, el debate público, y las vivencias de la gente corriente. Conversamos sobre los desafíos de las grandes migraciones, la xenofobia, e indagamos en algunas particularidades de la concepción de la ciudadanía en la Argentina desde el siglo xix hasta nuestros días.

Conducción: Nicolás Sillitti

Invitada: Pilar Gonzalez Berlando de Quirós

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

