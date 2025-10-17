La madre de Diego Fernández Lima rompió el silencio y apuntó contra Cristian Graf: “¿Por qué lo mató?”

“Pido justicia. Mató a mi hijo. ¿Por qué lo mató? ¿Qué pasó? Estoy con pena, llorando, recordando”. La madre de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años asesinado en 1984 y cuyo cuerpo fue descubierto meses atrás en una casa de Coghlan, rompió el silencio este viernes, el mismo día en que su excompañero del colegio Cristian Graf declara en la justicia.

Irma Lima, apodada “Pochi” por su familia, apuntó directamente contra Cristian y su padre ya fallecido. Graf está imputado por encubrimiento agravado ya que en su casa se encontraron los restos óseos de Diego Fernández 41 años después de desaparecido.

“Este hombre no tiene porqué estar suelto”, señaló Irma en diálogo con radio Mitre, donde contó cómo fueron los años de búsqueda de su hijo, al punto que en su casa aún conserva la habitación donde dormía Diego Fernández. “Fue desesperante, acá del balcón esperando que volviera. Ahora lo tengo muerto. No lo tengo más”, concluyó.

Irma y Juan Benigno Fernández, su marido, denunciaron en su momento la desaparición de su hijo en la Comisaría 39, pero el caso fue archivado como una supuesta “fuga de hogar”. La familia inició una búsqueda por su cuenta, repartiendo panfletos y acudiendo a los medios.

El padre de Diego murió en 1986 sin saber qué había pasado con su hijo hasta que este año una casualidad dio con su cuerpo: el 20 de mayo pasado, un grupo de obreros que trabajaba en una propiedad de la avenida Congreso 3748 descubrió los restos óseos en el jardín lindante con la casa de Congreso 3742, donde vivía Graf con su familia desde los años ‘70. El caso tomó trascendencia porque al lado de los Graf vivió el músico Gustavo Cerati.

Hoy Graf se presentaba a indagatoria ordenada por el juez Alberto Litvack a pedido del fiscal Martín López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61. El hombre, de 58 años, está acusado de haber realizado maniobras para encubrir el crimen ocurrido hace casi cuatro décadas.

Graf fue compañero de colegio de Diego Fernández y el joven fue visto cerca de la casa en Coghlan por última vez antes de su desaparición el 26 de julio de 1984.

La defensa del acusado sostuvo que “Graf se va a presentar y va a responder libremente todo lo que le pregunté el fiscal como así también el juez”. En la previa a la audiencia, los abogados defensores de Graf, Erica Lorena Nyczypor y Martín Hernán Díaz, presentaron un escrito para que el juez rechace la medida cautelar solicitada por la familia de Fernández Lima, que busca impedir cualquier modificación en la casa para preservar pruebas clave.

El fiscal sostiene que la presencia del cuerpo enterrado en una casa habitada de forma continua “resultaría suficiente para indagar entre sus históricos ocupantes a fin de conocer la verdad sobre los antecedentes del macabro descubrimiento”.

