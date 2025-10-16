El principal causante del recalentamiento del planeta crece sin freno

Esta línea marca 350 partes por millón (ppm). Ese es el límite en el que debería situarse la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. Es el "límite de seguridad" de la Tierra.

La línea gris representa la media mensual de concentración de CO2 a principios de los ochenta. La línea roja muestra la concentración pero corrigiendo los picos estacionales.



Los datos proceden del organismo de Vigilancia Global de la Atmósfera (Global Atmosphere Watch) de las Naciones Unidas.

En 1988 se rebasa el límite de seguridad. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera alcanza las 351 partes por millón.

En 1994 entra en vigor la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el fin de estabilizar las emisiones de gases invernadero (GEI) en la atmósfera. El dióxido de carbono es uno de los principales GEI que causan el calentamiento global.

Tres años más tarde, en 1997, se firma el Protocolo de Kioto, dentro del Marco de las Naciones Unidas. Es firmado por 84 países y ratificado por 46. La Unión Europea, uno de los grandes emisores de CO2 a nivel global, se adhiere.

El Protocolo de Kioto no entra en vigor hasta 2005. En ese momento, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ya roza las 380 ppm.

Pero la emisión y concentración de gases de efecto invernadero continúa aumentando. En 2015 se superan las 400 ppm.



Ese año se aprueba el Acuerdo de París, también en el Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El objetivo: limitar el aumento de la temperatura media global a 1,5ºC respecto a los niveles pre-industriales.

En 2024 se alcanzó un nuevo récord debido a las emisiones humanas, los incendios y el agotamiento de los ecosistemas.