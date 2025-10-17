Incidentes en la previa del acto de La Libertad Avanza en Tres de Febrero

La previa del acto que encabezará este viernes el presidente Javier Milei en el municipio bonaerense de Tres de Febrero estuvo marcada por momentos de tensión. En las inmediaciones del centro del distrito, militantes opositores se acercaron para repudiar la presencia del mandatario y se produjeron empujones y forcejeos con simpatizantes libertarios.

Efectivos de Gendarmería debieron intervenir para separar a los manifestantes y evitar que la situación escalara. El operativo de seguridad fue reforzado ante la expectativa por la presencia de Milei, que retomó su agenda de campaña electoral luego de su viaje a Estados Unidos, donde se reunió con su par Donald Trump.

El jefe de Estado encabezará durante la tarde una nueva caravana de La Libertad Avanza, en la zona céntrica del municipio que gobierna su aliado Diego Valenzuela. La actividad forma parte de la serie de recorridas que el Presidente viene realizando en distintas ciudades del país en el tramo final hacia las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Al igual que en actos anteriores, Milei se subirá a la parte trasera de una camioneta y, micrófono en mano, dará un mensaje a la militancia libertaria reunida en el lugar. Según anticiparon desde su entorno, volverá a insistir con su consigna de campaña: “La libertad avanza o la Argentina retrocede”.

Junto al Presidente estarán el intendente local Diego Valenzuela; la ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por la Ciudad, Patricia Bullrich; el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el armador del espacio Sebastián Pareja, entre otros referentes del oficialismo.

Tras el acto en Tres de Febrero, Milei continuará el fin de semana con actividades en el interior del país. El sábado por la mañana visitará Santiago del Estero, donde recorrerá la ciudad junto a los candidatos de La Libertad Avanza Laura Godoy (a diputada nacional) y Tomás Figueroa (a senador nacional). Por la tarde, a las 18.30, llevará su caravana a San Miguel de Tucumán, donde se mostrará con el postulante a diputado Federico Pelli.