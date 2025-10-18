Javier Milei sigue de gira con Karina y acusa de kirchnerista a la mujer que agredió a un fotógrafo

El presidente Javier Milei sigue llevando el peso de la campaña electoral y continúa de gira por el interior del país. Este sábado llegó a Santiago del Estero donde improvisó un acto subido a una camioneta y micrófono en mano. Así volvió a cargar contra el kirchnerismo y alentó a la gente que lo acompañaba a corear “Cristina tobillera”.

En el medio, acusó de kirchnerista a una mujer que este viernes partició de un acto de La Libertad Avanza en Tres de Febrero y terminó agrediendo al fotógrafo de Tiempo Argentino, Antonio Becerra, con un cuchillo.

“Hemos bajado la inseguridad, hemos eliminado los piquetes y además tenemos el récord de incautación de droga de la historia. Estamos en el camino correcto mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle”, dijo el mandatario al hablar a sus militantes frente al local partidario ubicado en el centro de la capital de Santiago del Estero.

Milei aseguró que “vamos en el camino correcto” y señaló que “es momento de decidir si quieren seguir siendo esclavos de este régimen o abrazamos las ideas de la libertad”.

El Presidente llegó a Santiago del Estero junto a su hermana Karina y el ministro del Interior, Lisandro Catalán. para visitar un local de La Libertad Avanza donde se reunió con los candidatos locales Tomás Figueroa y Laura Godoy, postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados respectivamente.

“Milei, querido, el pueblo está contigo”, “Libertad, libertad” y “Zamora basura” –en referencia al gobernador Gerardo Zamora–, fueron algunos de las frases que cantaron sus seguidores al verlo llegar. Ante ellos, el Presidente reiteró: “Tienen a su líder presa, con tobillera. Y se asocian, fueron socios, con la narco dictadura de (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez. A nosotros nos respetan en todo el mundo”.

Luego, pidió a la militancia: “Estamos a mitad de camino. Sigamos abrazando el cambio, no volvamos al pasado. Por eso les pido que no aflojen”, enfatizó, a lo que los militantes libertarios contestaron al grito de “no”.

Tras su paso por Santiago del Estero, el Presidente junto a su hermana y Catalán continúaron su viaje a Tucumán, donde están en juego cuatro bancas en la Cámara de Diputados. Allí, la comitiva participará de un acto en Yerba Buena, en avenida Aconquija y su cruce con Lobo de la Vega.

En medio de la gira, el Presidente también tuvo tiempo para comentar la detención de la mujer que ayer intentó agredir con un cuchillo a un fotógrafo durante un acto de Milei en Tres de Febrero. Se trata de una persona de unos 50 años que fue detenida en un supermercado mientras intentaba huir de la Gendarmería Nacional.

La mujer había estado a centímetros del vehículo presidencial, logró zafarse de la custodia de Gendarmería e intentó agredir con un cuchillo al fotógrafo Antonio Becerra. Mientras lo increpaba con el cuchillo, le gritó: “Andate de mi casa, es mi ciudad jardín, kukardo de mierda”.

Sin embargo, en su tweet, el Presidente interpretó que la agresora era una militante kirchnerista. “ESTO ES EL KIRCHNERISMO”, escribio el mandatario y republicó una foto de la mujer.

Además de Becerra, también fueron agredidos por militantes libertarios en el acto de Tres de Febrero los fotógrafos de Clarín, Fernando de la Orden, y de Reuters, Matías Baglietto.

“Repudiamos la agresión sufrida por Antonio Becerra de Tiempo Argentino y otros dos fotoperiodistas en la recorrida de Milei en Tres de Febrero. Nos solidarizamos y exigimos que la Justicia aclare lo ocurrido. Incitar al odio tiene consecuencias. ¡Basta de violencia contra la prensa!”, señaló el Sindicato Prensa de Buenos Aires (Sipreba)

