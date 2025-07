José Alperovich fue grabado fumando en su balcón mientras cumple arresto domiciliario por problemas respiratorios

El exgobernador de Tucumán José Alperovich, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual, fue registrado en un video fumando en el balcón de su departamento en Puerto Madero, donde cumple prisión domiciliaria. Las imágenes generaron indignación y cuestionamientos, pero no implican una violación a las condiciones del régimen.

Según fuentes judiciales, no hay infracción alguna en la conducta del exsenador. Desde la Justicia señalaron que fumar en un espacio privado no representa una transgresión, y recordaron que el artículo 19 de la Constitución Nacional protege las acciones privadas de las personas, siempre que no perjudiquen a terceros ni alteren el orden público.

En junio, Alperovich fue condenado por los abusos sexuales cometidos contra su sobrina, quien se desempeñaba como su asistente. La sentencia, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, le impuso 16 años de prisión efectiva. Sin embargo, el juez Juan Ramos Padilla le otorgó la posibilidad de cumplirla bajo arresto domiciliario, argumentando que supera los 70 años y que no hay riesgos de fuga.

Durante el proceso, la defensa del exfuncionario había invocado problemas de salud como EPOC, diabetes y una afección degenerativa en la columna. No obstante, los peritajes médicos determinaron que su estado físico es compatible con tratamientos ambulatorios, por lo que esas dolencias no fueron determinantes para concederle el beneficio.

MM con información de agencias.