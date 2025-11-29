Causa ANDIS: la Justicia federal allanó la oficina que ocupaba Ornella Calvete en el Ministerio de Economía

La Justicia federal profundizó este viernes la investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y ordenó el allanamiento de la oficina que ocupaba Ornella Calvete, exdirectora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, quien renunció tras el hallazgo de una fuerte suma de dinero en su domicilio.

La exfuncionaria dejó su cargo luego de que trascendiera que, durante un procedimiento realizado el 9 de octubre, la Justicia encontró en su casa 700 mil dólares y otras divisas. El dato se conoció recién esta semana y derivó en su salida inmediata del Gobierno. Calvete es hija de Miguel Ángel Calvete, señalado por la Justicia como el presunto recaudador de coimas dentro de la trama de corrupción que involucra a funcionarios de la ANDIS.

El operativo de este viernes tuvo como objetivo ampliar el relevamiento de pruebas dentro del Ministerio. Según indicaron fuentes vinculadas al procedimiento, los agentes se concentraron en la búsqueda de material informático y documentación que pudiera estar vinculada al circuito de contrataciones bajo sospecha.

Fuentes de la causa informaron que los funcionarios judiciales “fueron a buscar dispositivos electrónicos” y que durante el allanamiento “se llevaron computadoras y documentación” que será incorporada al análisis del juzgado.

La trama también alcanza vínculos internos dentro del Ministerio de Economía: Ornella Calvete mantiene una relación de pareja con Javier Cardini, quien luego del escándalo renunció a su cargo de subsecretario de Gestión Productiva. Él dependía directamente del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

Con la renuncia de Calvete, el hallazgo de fondos millonarios y los nuevos allanamientos en dependencias oficiales, la causa vuelve a escalar y suma presión sobre el esquema de contrataciones y presuntas coimas que investiga la Justicia federal.

Con información de medios

JIB