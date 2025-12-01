Diciembre arrancó con nuevos aumentos en colectivos, subtes y peajes: ¿cuánto cuesta viajar?

Los boletos de colectivos y subtes y los peajes vuelven a aumentar este lunes tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires.

El ajuste que se aplica es del 2% más el índice de inflación, por lo que el incremento esta vez será del 4,3%, al tiempo que el mismo aumento se aplicará en la provincia de Buenos Aires, que para el mes entrante le agregó una suba adicional del 10%.

Colectivos: el boleto mínimo de colectivos en la Ciudad costará $593,52, mientras que en el Gran Buenos Aires (GBA) el costo será de $658.

Para las 30 líneas de colectivos que gestiona el Gobierno porteñolos valores son los siguientes:

Tramo entre 0 y 3 kilómetros pasa de $573,09 a $658,44.

Tramo de 3 a 6 km: de $638,42 a $733,50.

Tramo de 6 a 12 km: de $687,60 a $790.

Viajes de 12 a 27 km: $846,57.

Para quienes viajen con una tarjeta SUBE sin nominalizar, los valores oscilan entre $1.046,92 y $1.435,34.

En tanto, para las líneas del 200 en adelante que circulen dentro del AMBA y en los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada el boleto mínimo comenzará en $650.

0 a 3 kilómetros: $658,44.

3 a 6 kilómetros: $733,5.

6 a 12 kilómetros: $790.

12 a 27 kilómetros: $846,57.

Más de 27 kilómetros: $902,73.

En tanto, el costo del viaje en subte se va a $1.206.

Los peajes, en hora pico costarán $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la autopista Illia para vehículos particulares, mientras que en hora no pico los valores serán $3.466,55 y $1.444,25, respectivamente.