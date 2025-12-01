Boca le ganó a Argentinos Juniors y es semifinalista del Torneo Clausura

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors como local y se metió en las semifinales del Torneo Clausura, instancia en la que se enfrentará con el ganador del cruce entre Racing y Tigre.

El autor del único gol del encuentro que se llevó a cabo en La Bombonera fue el defensor Ayrton Costa, quien aprovechó al encontrarse con un rebote en el área chica a los cinco minutos de juego.

El partido comenzó de la mejor manera posible para Boca, ya que con solo cinco minutos de juego se puso en ventaja luego de que Costa, uno de sus jugadores con mejor nivel en este semestre, al encontrarse con un rebote que dio el arquero de Argentinos Juniors, Gonzalo Siri, tras atajarle una volea al delantero uruguayo Miguel Merentiel.

Boca pudo haber estirado la ventaja en el final del primer tiempo, con un cabezazo clarísimo del delantero Milton Giménez, pero Siri se lució con una de esas atajadas que definen partidos.

El segundo tiempo comenzó bastante parejo, sin situaciones claras para ninguno de los dos equipos, pero promediando en los últimos 25 minutos el “Bicho”, dirigido por Nicolás Diez, empezó a llegar con más peligro al arco xeneize.

Sin embargo, el arquero de Boca, Agustín Marchesín, se vistió de héroe con una serie de grandes atajadas para mantener la ventaja y darle el triunfo a los suyos.

Boca conocerá a su rival en las semifinales este lunes, luego de que Racing reciba a Tigre en el Cilindro de Avellaneda.

Este fue el sexto triunfo consecutivo para Boca, que bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda se afianza como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.

Síntesis

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Gol en el primer tiempo: 5m. Ayrton Costa (B).

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Edinson Cavani por Milton Giménez y Tomás Belmonte por Miguel Merentiel (B), 19m. Lautaro Giaccone por Nicolás Oroz (A), 27m. Kevin Zenón por Carlos Palacios (B), 32m. Lautaro Ovando por Sebastián Prieto (A), 35m. Rodrigo Battaglia por Milton Delgado y Brian Aguirre por Exequiel Zeballos (B), 44m. Manuel Brondo por Hernán López Muñoz (A).

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Lucas Novelli