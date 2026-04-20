Crece la tensión en el INTI: advierten por despidos masivos y recorte de funciones

Las advertencias sobre un escenario de “despidos masivos” en el INTI sumaron en las últimas horas nuevas voces y detalles que profundizan la preocupación interna. A la confirmación oficial de que se evalúa una fuerte reducción de personal, se agregaron denuncias de sectores sindicales y multisectoriales que señalan un proceso más amplio de ajuste y reconfiguración del organismo.

El tema quedó expuesto tras una reunión del Consejo Directivo, en la que el presidente del instituto, Miguel Romero, transmitió que desde el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, se impulsa una “nueva estructura” que incluiría la desvinculación de más de 700 trabajadores.

Sin embargo, tanto desde adentro del organismo como desde espacios multisectoriales advierten que ese número podría ser mayor. “La cifra que trascendió podría representar apenas una parte de lo que se está solicitando”, señalaron, en línea con versiones que indican que el recorte sería más profundo.

La discusión no se limita al personal. Según las denuncias, la reestructuración incluiría una reducción significativa de funciones, con el posible traslado de algunas actividades a empresas privadas. En ese marco, se menciona la eventual intervención de firmas vinculadas al entorno del ministro de Economía, Luis Caputo.

El debate se da en paralelo a decisiones recientes que, según distintos análisis, implicaron la baja de cientos de servicios tecnológicos que el INTI brindaba al sector productivo y a la sociedad. Entre ellos, controles de calidad en alimentos, verificación de etiquetado, detección de contaminantes y certificaciones de seguridad en infraestructura como ascensores, además del seguimiento de cadenas sensibles como las de carne, lácteos y aceites.

En este contexto, el propio Romero tomó distancia de la posibilidad de avanzar con despidos masivos. “Si eso ocurre, no será bajo mi gestión. Ni yo ni mi equipo vamos a firmarlo”, aseguró, y remarcó que el planteo original contemplaba una reducción de servicios, pero no la eliminación de puestos de trabajo.

El malestar también se expresó en el plano gremial. Sectores sindicales cuestionaron el rol de algunas conducciones internas y advirtieron sobre un debilitamiento de la representación de los trabajadores en las decisiones del organismo.

Frente a este escenario, trabajadores y delegados del INTI convocaron a una jornada de protesta para este martes 21 a las 10, con una conferencia de prensa en la sede del instituto. Desde la multisectorial, responsabilizaron al Gobierno nacional por la situación y alertaron sobre las consecuencias que podrían derivarse tanto en el funcionamiento interno como en el entramado productivo que depende de sus servicios.

La disputa, que combina recortes presupuestarios, redefinición de funciones y tensiones políticas, abre un nuevo frente de conflicto en el sistema científico-tecnológico y suma incertidumbre sobre el futuro del organismo.

Con información de la agencia NA y de Infogremiales