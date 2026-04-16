Blindaje en movimiento: Karina Milei lleva a Adorni a Vaca Muerta en medio de la presión judicial

El Gobierno decidió no replegarse y avanzar. En medio de la causa judicial que acorrala a Manuel Adorni por su crecimiento patrimonial, la respuesta oficial no fue el bajo perfil, sino una secuencia calculada de apariciones silenciosas. El lunes, una recorrida cerrada en el Instituto Malbrán, junto a Karina Milei y el ministro Mario Lugones. El martes, una foto explícita en AmCham junto a Javier Milei, que lo abrazó en público y lo colocó como víctima de un “ataque destituyente”. Este jueves, la escena se trasladará a Neuquén, en lo que no será un viaje más. Se trata del tercer acto de un mismo movimiento.

Hasta allí volarán Adorni y la secretaria general —sin la presencia del Presidente, que este viernes volverá a pisar el Estado de Israel— con una parada central en Vaca Muerta, el enclave energético que el oficialismo convirtió en vidriera de gestión. La visita fue confirmada por la senadora Nadia Márquez, a quien le encomendaron el armado de una agenda que, por ahora, se mantiene deliberadamente incompleta. Es que el viaje se organizó sobre la marcha, con un llamado de último momento y sin cronograma difundido. El hermetismo no es desprolijidad sino parte del mismo dispositivo.

Según pudo reconstruirse, la comitiva recorrerá instalaciones vinculadas a la producción hidrocarburífera, con especial foco en operaciones de YPF y otras compañías del sector. También habrá encuentros con referentes de La Libertad Avanza de Neuquén y Río Negro, entre ellos la propia Márquez y el senador Pablo Cervi. No figuran, en cambio, reuniones institucionales con el gobernador Rolando Figueroa ni con su gabinete.

El trasfondo es doble. Por un lado, la construcción política en una región clave, donde el oficialismo busca consolidar estructura y volumen. Por otro, la necesidad de mostrar gestión en un área donde los números acompañan. Neuquén fue la única provincia que logró sostener el crecimiento del empleo privado formal entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025, impulsada por el dinamismo de Vaca Muerta. En la Casa Rosada ese dato funciona como argumento y escudo. Una forma de contraponer resultados económicos a la presión política.

Pero el viaje también se explica en clave interna. La presencia de Karina Milei, lejos de ser protocolar, es profundamente política. En el esquema de poder libertario, la secretaria general opera como garante de los equilibrios cuando el sistema entra en tensión. Su decisión de mostrarse junto a Adorni es leída dentro del Gobierno como una señal de respaldo sin matices.

Esa lógica se reforzó el martes en AmCham. Allí, Milei no solo se dejó fotografiar con su jefe de Gabinete, sino que lo integró en su narrativa de confrontación con el sistema político. Para el Presidente, el problema no es Adorni, sino quienes lo investigan y lo cuestionan. En ese marco, cada aparición pública deja de ser un gesto aislado y pasa a formar parte de un relato más amplio. Aunque, según pudo saber elDiarioAR, puertas adentro del gabinete cada vez son menos los ministros que están dispuestos a defenderlo sin medias tintas.

Mientras tanto, el frente judicial sigue activo. La causa por presunto enriquecimiento ilícito sumó en los últimos días nuevas declaraciones y mantiene en movimiento a fiscales y jueces. En paralelo, en el Congreso, la oposición afina una estrategia que combina pedidos de interpelación, presión en comisiones y la amenaza de una eventual moción de censura. Adorni, por su parte, tiene fecha para su primer informe de gestión en Diputados, el próximo 29 de abril, con más de 4.000 preguntas acumuladas y un clima que promete ser adverso.

En ese contexto, el viaje a Neuquén intenta mostrar a un jefe de Gabinete en movimiento. Evitar la imagen del funcionario sitiado y reemplazarla por la de un actor central que sigue operando con respaldo pleno. Será la puesta en escena de una hoja de ruta que ya empezó a desplegarse en Buenos Aires y que ahora busca ganar profundidad territorial. Una manera de decir, sin decirlo, que pese al desgaste y a las investigaciones, Adorni sigue en pie. Y no está solo.

PL/MC