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Streaming

Se sigue ampliando el universo de 'La casa de papel' con un nuevo spin-off que ya tiene protagonista

'La casa de papel' en Netflix
'La casa de papel' en Netflix Foto: Netflix

Laura Pérez

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Netflix seguirá ampliando el universo de La casa de papel en un nuevo spin-off. Tras el éxito de la serie original y de su primera secuela Berlín, la plataforma de streaming prepara una ficción centrada en el coronel Luis Tamayo, el personaje de Fernando Cayo.

Las primeras informaciones sobre este título, de nuevo a cargo de Vancouver Media, las avanzaron El Confidencial Digital y el podcast PraimTaim hace apenas unos días. No obstante, lo que parecía un proyecto en estudio, todavía sin luz verde, apunta a que se hará realidad.

El citado podcast, a cargo de Hérctor Alabadí, Sergio Navarro y Almudena Lizana, no tardó en ampliar la información, adelantando que la nueva serie estará protagonizada por el mencionado Fernando Cayo en el papel del coronel Tamayo y que ya habría empezado su rodaje. Horas después, Yotele aportó su título, Buscametales, y una primera sinopsis que añade pistas a una serie que Netflix todavía no confirmó de manera oficial.

Fernando Cayo, el coronel Tamayo de 'La casa de papel'
Fernando Cayo, el coronel Tamayo de 'La casa de papel' Netflix

'Buscametales', la nueva serie de 'La casa de papel'

Según las informaciones publicadas, el nuevo spin-off de La casa de papel pondría el foco esta vez en el equipo policial, liderado por Tamayo, y en la operación de búsqueda del oro que la banda de El Profesor sacó del Banco de España en la serie original. De hecho, apuntan a una participación puntual de Álvaro Morte, que retomaría de manera especial su icónico personaje, de manera similar a como hizo en Berlín y sin gran peso en la trama.

Desde Netflix no realizan comentarios sobre esta información. La plataforma estrenará el próximo mes de mayo la segunda temporada de Berlín.

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