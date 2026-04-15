Se sigue ampliando el universo de 'La casa de papel' con un nuevo spin-off que ya tiene protagonista

Netflix seguirá ampliando el universo de La casa de papel en un nuevo spin-off. Tras el éxito de la serie original y de su primera secuela Berlín, la plataforma de streaming prepara una ficción centrada en el coronel Luis Tamayo, el personaje de Fernando Cayo.

Las primeras informaciones sobre este título, de nuevo a cargo de Vancouver Media, las avanzaron El Confidencial Digital y el podcast PraimTaim hace apenas unos días. No obstante, lo que parecía un proyecto en estudio, todavía sin luz verde, apunta a que se hará realidad.

El citado podcast, a cargo de Hérctor Alabadí, Sergio Navarro y Almudena Lizana, no tardó en ampliar la información, adelantando que la nueva serie estará protagonizada por el mencionado Fernando Cayo en el papel del coronel Tamayo y que ya habría empezado su rodaje. Horas después, Yotele aportó su título, Buscametales, y una primera sinopsis que añade pistas a una serie que Netflix todavía no confirmó de manera oficial.

'Buscametales', la nueva serie de 'La casa de papel'

Según las informaciones publicadas, el nuevo spin-off de La casa de papel pondría el foco esta vez en el equipo policial, liderado por Tamayo, y en la operación de búsqueda del oro que la banda de El Profesor sacó del Banco de España en la serie original. De hecho, apuntan a una participación puntual de Álvaro Morte, que retomaría de manera especial su icónico personaje, de manera similar a como hizo en Berlín y sin gran peso en la trama.

Desde Netflix no realizan comentarios sobre esta información. La plataforma estrenará el próximo mes de mayo la segunda temporada de Berlín.