Temporal de madrugada en el AMBA deja calles anegadas y más de 11 mil usuarios sin luz

Más de 11.000 usuarios quedaron sin luz, mientras que varias calles quedaron anegadas debido a las fuertes lluvias que se registraron en la madrugada de este miércoles en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que complicaron la circulación en diferentes puntos.

La avenida Hipólito Yrigoyen en la localidad bonaerense de Avellaneda es una de las más perjudicadas por la lluvia, mientras que una situación similar ocurre en Dock Sud y en los barrios porteños de Belgrano y Palermo.

En diferentes zonas de Palermo, entre ellas, donde se encuentran el Hipódromo, el Planetario y los Bosques y ciertos tramos de las avenidas Del Libertador, el agua acumulada llegaba hasta la vereda.

Por su lado, la zona del Puente Pueyrredón en Avellaneda era una de las más complicadas para transitar debido a la cantidad de agua acumulada en los accesos y que provocaba serias demoras.

A raíz del temporal, casi 3.000 usuarios de Edenor se encuentran sin luz, mientras que más de 8.000 clientes de Edesur quedaron sin servicio eléctrico.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta a corto plazo por lluvias intensas para la Ciudad de Buenos Aires y las localidades bonaerenses de Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.