El FMI alcanzó un acuerdo técnico con Argentina y habilita un desembolso de US$1.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno argentino alcanzaron un acuerdo a nivel técnico por la segunda revisión del programa vigente, lo que abre la puerta a un desembolso cercano a los 1.000 millones de dólares, sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo.

Según informó el Fondo, el entendimiento se enmarca en el acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) y refleja un “fortalecimiento del impulso reformista” en los últimos meses, tras la aprobación del Presupuesto 2026 y de un paquete de leyes consideradas clave para la agenda económica oficial.

El organismo destacó, además, los avances en el frente monetario y cambiario, que permitieron una recomposición inicial de reservas -con compras del Banco Central superiores a los 5.500 millones de dólares en lo que va del año- y una mejora en la capacidad del país para enfrentar shocks externos.

En ese sentido, el FMI subrayó que la economía argentina logró amortiguar el impacto del conflicto en Medio Oriente, en un contexto de mejora de sus fundamentos y consolidación como exportador neto de energía. También remarcó que las empresas pudieron girar dividendos al exterior por primera vez en seis años.

El acuerdo incluye un paquete de políticas orientado a consolidar la desaceleración inflacionaria, sostener la estabilidad externa y apuntalar el crecimiento, con el objetivo de recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito en condiciones más favorables.

En materia fiscal, el Gobierno se comprometió a mantener el equilibrio en términos de caja como ancla del programa, con un superávit primario proyectado de 1,4% del PBI para este año. En paralelo, se prevé avanzar en reformas tributarias, previsionales y del esquema fiscal para reforzar su sostenibilidad.

En el plano monetario, el Fondo avaló la continuidad de una política contractiva para consolidar la baja de la inflación, junto con medidas para reducir la volatilidad de tasas y mejorar la transmisión del crédito. También se anticipa una ampliación de las bandas cambiarias y mayor transparencia en la comunicación oficial.

Respecto del frente externo, se proyecta un incremento de al menos 8.000 millones de dólares en las reservas internacionales durante 2026, apoyado en nuevas fuentes de financiamiento y compras de divisas por parte del Banco Central.

El programa contempla además una estrategia para refinanciar vencimientos en moneda extranjera mediante emisiones de deuda, venta de activos estatales y créditos externos, con el objetivo de normalizar el acceso a los mercados internacionales.

Por último, el FMI valoró el compromiso del Gobierno con la implementación del programa y señaló que la revisión será elevada al Directorio Ejecutivo una vez que se completen las medidas pendientes.

CRM