Caputo negocia con organismos internacionales y busca una garantía del Banco Mundial por hasta US$2.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, avanza en una serie de negociaciones con organismos internacionales para reforzar el frente financiero, con el objetivo de obtener una garantía de hasta 2.000 millones de dólares del Banco Mundial que permita afrontar vencimientos de deuda en el corto plazo.

La posibilidad fue confirmada tras el encuentro que Caputo mantuvo en Washington con el presidente del organismo, Ajay Banga, en el marco de las Reuniones de Primavera. Según informó el Banco Mundial, la iniciativa apunta a “refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada”.

La operación, sin embargo, aún debe ser evaluada internamente y requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo, por lo que forma parte de una negociación en curso.

En este contexto, el respaldo del Banco Mundial se inscribe en una estrategia más amplia del equipo económico para fortalecer la posición financiera del país y mejorar las condiciones de acceso al crédito internacional. El organismo, además, ratificó su apoyo a las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, destacando su potencial para impulsar el crecimiento, la inversión y el empleo.

La agenda de Caputo en Washington continúa con reuniones clave: este jueves se encontrará con Sergio Díaz-Granados, titular de la CAF, y con Ilan Goldfajn, al frente del BID. El objetivo es replicar el esquema de respaldo financiero y sumar nuevas herramientas que permitan cubrir el próximo vencimiento de deuda previsto para julio.

Así, el ministro busca consolidar una red de apoyo internacional que le permita ganar margen de maniobra en un contexto de alta exigencia financiera y sostener el programa económico en marcha.

Con información de la agencia NA