Kicillof se reunió en Madrid con Yolanda Díaz, vicepresidenta española, antes de la cumbre progresista

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este jueves en Madrid con la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, en la víspera de la participación del argentino en la cumbre global de líderes progresistas que se celebrará en Barcelona.

Kicillof y Díaz coincidieron durante su encuentro en la necesidad de recuperar una agenda de justicia social en Argentina frente a “las políticas de retroceso” del presidente Javier Milei, según informaron fuentes del equipo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

Ambos compartieron, además, su preocupación por la situación política internacional, marcada por “la expansión de los proyectos autoritarios” y “la ruptura del derecho internacional”, según las fuentes, y se comprometieron para una próxima reunión en Buenos Aires.

Kicillof también se reunió en Madrid con directivos de empresas españolas con inversiones en la provincia de Buenos Aires y tiene previsto presentar su libro 'De Smith a Keynes: Siete lecciones de historia del pensamiento económico', en el Ateneo de Madrid.

La agenda de este martes también incluye a las 13.30 la presentación de su libro en el marco de un conversatorio junto al politólogo y profesor universitario Pablo Simón. El evento será en El Ateneo.

La jornada cerrará con una cena en su honor a las 15.30 de Argentina en la Torre IE, Paseo de la Castellana 259.

Luego, el mandatario bonaerense se trasladará hacia la ciudad de Barcelona para mantener un encuentro con el alcalde local, Jaume Collboni, y participar de la Movilización Progresista Mundial, reunión a la que fue invitado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La cumbre tiene lugar entre viernes y sábado y el gobernador participará de paneles sobre multilateralismo, nuevo orden global y los principales desafíos internacionales.

El encuentro busca contrastar con el pensamiento que pregona sector que lidera Estados Unidos junto a Israel, con el que está alineado el gobierno de Milei.

En la Movilización Progresista Mundial, Axel Kicillof se cruzará con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro; el de Uruguay, Yamandú Orsi; y la de México, Claudia Sheinbaum, entre otros dirigentes.

El foro, a través de sus más de cien actividades, entre talleres, conversaciones y una cena de trabajo, busca plantear una forma de trabajar de manera conjunta entre formaciones progresistas para aportar soluciones a los grandes problemas de la humanidad.

EFE