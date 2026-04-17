Muere Beatriz de Moura, fundadora de la editorial Tusquets

La editora Beatriz de Moura murió este viernes. Tenía 87 años y su nombre estará para siempre vinculado a Tusquets, el sello que fundó y en el que durante más de 40 años ejerció como directora editorial.

“Lamentamos comunicar que hoy nos ha dejado Beatriz de Moura (1939-2026). fundadora y directora literaria de Tusquets Editores, mujer brillante y desprejuiciada, cosmopolita y aguerrida, precursora de tantas cosas y alma de la editorial”, informó la editorial en un comunicado.

Nacida en Río de Janeiro, llegó a Barcelona siendo una adolescente. Su padre era diplomático y antes de instalarse en la capital catalana vivió en Bolivia, Chile y Ecuador, entre otros destinos. Beatriz de Moura aprendió el oficio de editora en la Barcelona de los 60 hasta fundar su propio sello junto a su primer marido, Óscar Tusquets.

“Empecé a trabajar en el mundo editorial, simultaneando colaboraciones con la Editorial Gili y la Editorial Salvat, hasta que en 1964 Esther Tusquets, para quien ya había hecho algunas traducciones de libros infantiles, me ofreció incorporarme a la Editorial Lumen que acababa de fundar. Fue una etapa muy interesante e instructiva. Mi colaboración con Esther fue muy intensa, y acabé casándome con su hermano, el arquitecto Óscar Tusquets, y junto a éste fundé mi propia empresa editorial, Tusquets Editores”, explicaba en una entrevista.

La editora reivindicó a menudo el papel de Barcelona como “gran centro editor en lengua castellana y catalana”, por una cuestión de “tradición y de impulso cultural”.

De Moura tradujo personalmente desde los originales en francés Los testamentos traicionados, La lentitud, La identidad y La ignorancia del escritor checo y francés Milan Kundera. Entre otras distinciones, ha recibido la Cruz de Sant Jordi en el año 2006. También fue nombrada Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura francés (1998) y fue miembro del jurado del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y jurado del Premio Fundación José Manuel Lara Hernández. Donó su biblioteca particular a la Universidat Pompeu Fabra y, en 2017, el archivo de la editorial a la Biblioteca Nacional de España.