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REFERENTE LITERARIA

Muere Beatriz de Moura, fundadora de la editorial Tusquets

  • La editora tenía 87 años y durante más de 40 fue la directora editorial del prestigioso sello con sede en Barcelona

Beatriz de Moura fue un referente del mundo editorial hispanoamericano.
Beatriz de Moura fue un referente del mundo editorial hispanoamericano. Europa Press
17 de abril de 2026 14:30 h

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La editora Beatriz de Moura murió este viernes. Tenía 87 años y su nombre estará para siempre vinculado a Tusquets, el sello que fundó y en el que durante más de 40 años ejerció como directora editorial.

“Lamentamos comunicar que hoy nos ha dejado Beatriz de Moura (1939-2026). fundadora y directora literaria de Tusquets Editores, mujer brillante y desprejuiciada, cosmopolita y aguerrida, precursora de tantas cosas y alma de la editorial”, informó la editorial en un comunicado.

Nacida en Río de Janeiro, llegó a Barcelona siendo una adolescente. Su padre era diplomático y antes de instalarse en la capital catalana vivió en Bolivia, Chile y Ecuador, entre otros destinos. Beatriz de Moura aprendió el oficio de editora en la Barcelona de los 60 hasta fundar su propio sello junto a su primer marido, Óscar Tusquets.

“Empecé a trabajar en el mundo editorial, simultaneando colaboraciones con la Editorial Gili y la Editorial Salvat, hasta que en 1964 Esther Tusquets, para quien ya había hecho algunas traducciones de libros infantiles, me ofreció incorporarme a la Editorial Lumen que acababa de fundar. Fue una etapa muy interesante e instructiva. Mi colaboración con Esther fue muy intensa, y acabé casándome con su hermano, el arquitecto Óscar Tusquets, y junto a éste fundé mi propia empresa editorial, Tusquets Editores”, explicaba en una entrevista.

La editora reivindicó a menudo el papel de Barcelona como “gran centro editor en lengua castellana y catalana”, por una cuestión de “tradición y de impulso cultural”.

De Moura tradujo personalmente desde los originales en francés Los testamentos traicionados, La lentitud, La identidad y La ignorancia del escritor checo y francés Milan Kundera. Entre otras distinciones, ha recibido la Cruz de Sant Jordi en el año 2006. También fue nombrada Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura francés (1998) y fue miembro del jurado del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y jurado del Premio Fundación José Manuel Lara Hernández. Donó su biblioteca particular a la Universidat Pompeu Fabra y, en 2017, el archivo de la editorial a la Biblioteca Nacional de España.

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