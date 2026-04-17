Presentan “Hubo una vez un patio”, el libro que reconstruye la historia familiar de Martín y Ana Julia Bonetto

Martín Bonetto tenía 15 meses cuando el 1 de febrero de 1977 un grupo de tareas entró a su casa de La Plata y se llevó a sus padres, José Roberto Bonetto y Anna María Mobili. Su hermana, Ana Julia, tenía apenas 40 días. Desde aquel día, los hermanos se criaron separados, cada uno con una parte de la familia, hasta que los padres regresaran. Pero José y Anna nunca volvieron, son parte de los 30.000 desaparecidos.

Hubo una vez un patio, de Editorial Planeta, es la reconstrucción de esa vida arrebatada. Allí, entre notas, cartas y fotografías los hermanos vuelven a levantar el edificio familiar: “Hoy, este libro es nuestra casa. Nuestro patio. Ese lugar donde deberíamos haber jugado, reído, llorado y abrazarnos hasta que todo pasara.”

Hubo una vez un patio es, ante todo, un libro-casa: un espacio donde la historia íntima y la memoria colectiva vuelven a encontrase.

Este sábado 18 será la presentación a las 18:30 en Naesqui, Charlone 1400, Villa Ortúzar.