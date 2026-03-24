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"Selfie con papá"

  • Martín Bonetto junto a los restos de su padre, quien fue secuestrado el 1 de enero de 1977.

Política

"Selfie con papá"

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El 24 de marzo de 2021, el fotógrafo Martín Bonetto publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a los restos de su padre, Roberto Bonetto. En mayúsculas, escribrió “SELFIE CON PAPÁ”.

Cinco años más tarde, esa fotografía es parte del libro “Hubo una vez un patio” (Editorial Planeta), escrito junto a su hermana Ana Julia. “Este no es un libro de memoria 'clásico'. No es un testimonio lineal, ni una biografía, ni un archivo histórico. Aunque contiene algo de todo eso, es, ante todo, un libro-casa”, señalan sobre su trabajo.

En “Hubo una vez un patio”, Ana Julia y Martín reconstruyen la historia de sus padres, Anna y Roberto, secuestrados el 1 de febrero de 1977. Ambos pasaron por varios Centros Clandestinos como el “Destacamento de Arana”, o el “Pozo de Banfield”. Los restos de Roberto fueron identificados en 2020. Anna permanece desaparecida.

“Cuenta la historia de una familia desmembrada por el terrorismo de Estado, pero desde lo que quedó vivo, no desde lo que se perdió”, dicen sus hijos sobre “Hubo una vez un patio”. Y advierten: “El libro mezcla registros, se permite lo grotesco, el humor, la furia y también el exceso”.

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Ana Julia con los restos de su padre

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Ana Julia con los restos de su padre

Martín Bonetto
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Ana Julia y Martín Bonetto con los restos de su padre.

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Ana Julia y Martín Bonetto con los restos de su padre.

Martin Bonetto
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Los restos de Roberto Bonetto fueron identificados en 2009 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Estaban en una fosa común en el cementerio de Avellaneda.

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Los restos de Roberto Bonetto fueron identificados en 2009 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Estaban en una fosa común en el cementerio de Avellaneda.

Martín Bonetto
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Hubo una vez un patio

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Hubo una vez un patio

Martín Bonetto
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Ana Julia

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Ana Julia

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Martín y Ana Julia Bonetto

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Martín y Ana Julia Bonetto

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Hubo una vez un patio

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Hubo una vez un patio

Martín Bonetto
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Roberto y Anna en la mirada de Martín

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Roberto y Anna en la mirada de Martín

Martín Bonetto
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Anna y Roberto con sus hijos.

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Anna y Roberto con sus hijos.

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Madre e hija

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Madre e hija

Martín Bonetto
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Ana Julia y Martín Bonetto reconstruyen la historia familiar.

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Ana Julia y Martín Bonetto reconstruyen la historia familiar.

Martin Bonetto
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Hubo una vez un patio

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Hubo una vez un patio

Martín Bonetto
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Ana Julia Bonetto

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Ana Julia Bonetto

Martín Bonetto
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Ana Julia Bonetto

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Ana Julia Bonetto

Martín Bonetto
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Martín Bonetto

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Martín Bonetto

Martín Bonetto
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