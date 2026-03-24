El 24 de marzo de 2021, el fotógrafo Martín Bonetto publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a los restos de su padre, Roberto Bonetto. En mayúsculas, escribrió “SELFIE CON PAPÁ”.

Cinco años más tarde, esa fotografía es parte del libro “Hubo una vez un patio” (Editorial Planeta), escrito junto a su hermana Ana Julia. “Este no es un libro de memoria 'clásico'. No es un testimonio lineal, ni una biografía, ni un archivo histórico. Aunque contiene algo de todo eso, es, ante todo, un libro-casa”, señalan sobre su trabajo.

En “Hubo una vez un patio”, Ana Julia y Martín reconstruyen la historia de sus padres, Anna y Roberto, secuestrados el 1 de febrero de 1977. Ambos pasaron por varios Centros Clandestinos como el “Destacamento de Arana”, o el “Pozo de Banfield”. Los restos de Roberto fueron identificados en 2020. Anna permanece desaparecida.

“Cuenta la historia de una familia desmembrada por el terrorismo de Estado, pero desde lo que quedó vivo, no desde lo que se perdió”, dicen sus hijos sobre “Hubo una vez un patio”. Y advierten: “El libro mezcla registros, se permite lo grotesco, el humor, la furia y también el exceso”.