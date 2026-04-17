El Gobierno autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos para ejercicios militares conjuntos en el Atlántico

El Gobierno nacional formalizó el ingreso de fuerzas militares de Estados Unidos al país para participar de ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas argentinas en el Atlántico Sur.

La decisión se oficializó este viernes mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei junto a su gabinete. Según se indicó, el objetivo es reforzar la interoperabilidad entre ambas naciones y afianzar el rol de la Argentina como socio estratégico en materia de seguridad internacional.

De acuerdo con fuentes oficiales, uno de los operativos será el ejercicio “Daga Atlántica”, previsto entre el 21 de abril y el 12 de junio. Las maniobras incluirán actividades en tierra, aire y mar, con despliegues en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de Moreno.

En paralelo, entre el 26 y el 30 de abril se desarrollará el ejercicio naval “PASSEX” dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina. En este caso, participarán unidades de la Armada estadounidense como el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, que realizarán tareas de adiestramiento junto a efectivos argentinos con el objetivo de fortalecer la vigilancia y el control en el Atlántico Sur.

La realización de estos ejercicios había sido reprogramada a comienzos de mes debido al agravamiento de la situación en Medio Oriente, que obligó a reorganizar recursos y cronogramas por parte de ambos países.

Con información de la agencia NA