Lucrecia Martel presentará “Nuestra tierra” en un ciclo de Abuelas de Plaza de Mayo y dialogará con el público

La directora Lucrecia Martel será la protagonista de una nueva jornada del ciclo Cine por la Identidad, que se realizará este jueves 4 de junio a las 18 en Casa por la Identidad, ubicada en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), en Avenida del Libertador 8151 de la Ciudad de Buenos Aires.

La actividad, organizada por Abuelas de Plaza de Mayo con entrada libre y gratuita, incluirá la proyección de Nuestra tierra, el más reciente trabajo documental de la cineasta salteña, seguida de una charla abierta con el público. La conversación será moderada por el periodista Manuel Barrientos.

La película aborda el crimen de Javier Chocobar, integrante de la comunidad indígena chuschagasta asesinado en 2009 durante un conflicto por tierras en la provincia de Tucumán. A partir de ese caso, Martel amplía la mirada sobre los procesos históricos de despojo y violencia sufridos por los pueblos originarios de la región.

Lejos de la estructura tradicional del documental judicial, Nuestra tierra reconstruye el caso mediante materiales reunidos durante más de una década, entre ellos registros de audiencias, archivos encontrados y testimonios de distintos protagonistas. La directora propone una reflexión sobre los mecanismos de construcción de la verdad y las disputas de sentido que atraviesan los conflictos territoriales.

Cine, memoria y derechos humanos

La proyección forma parte del ciclo Cine por la Identidad, una iniciativa impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo que busca generar espacios de encuentro, reflexión y debate a través del cine.

El programa se desarrolla una vez por mes en Casa por la Identidad, dentro del predio de la ex ESMA, uno de los principales sitios de memoria del país. Cada función incluye la exhibición de una película y una actividad especial con realizadores, especialistas o protagonistas vinculados a las temáticas abordadas.

Desde Abuelas destacaron la importancia de contar con la presencia de Martel para esta edición y convocaron al público a participar de una jornada que combinará cine, reflexión y memoria colectiva.

La entrada será libre y gratuita. La cita es este jueves 4 de junio a las 18 en Casa por la Identidad, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). Tras la proyección de Nuestra tierra, los asistentes podrán dialogar con una de las cineastas más relevantes de América Latina sobre una película que pone en el centro la lucha de los pueblos originarios y las disputas por la memoria y el territorio.