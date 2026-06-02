La violinista japonesa Akiko Suwanai ofrecerá un concierto único en el Teatro Colón

La violinista japonesa Akiko Suwanai, una de las figuras más prestigiosas de la escena clásica internacional, llegará a Buenos Aires para protagonizar el Concierto Conmemorativo de la Amistad entre Argentina y Japón, una velada especial organizada en el marco del 140° aniversario de la inmigración japonesa en el país.

La presentación se realizará el viernes 5 de junio a las 17 en la sala principal del Teatro Colón y contará también con la participación del pianista canadiense de origen japonés Ryo Yanagitani. Juntos interpretarán un programa integrado por obras de Ludwig van Beethoven, César Franck y Pablo de Sarasate.

El concierto forma parte de las actividades que durante 2026 recuerdan la llegada de Makino Kinzo, considerado el primer inmigrante japonés en la Argentina, en 1886. La efeméride celebra más de un siglo de vínculos culturales, sociales y económicos entre ambos países, así como el aporte de la comunidad nikkei al desarrollo de la sociedad argentina.

“Es de suma alegría anunciar que la destacada violinista japonesa Akiko Suwanai, reconocida mundialmente, se presentará en un único Concierto Conmemorativo de la Amistad entre Argentina y Japón en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires. Una velada que será, sin dudas, histórica y significativa de la unión de nuestros pueblos”, señaló el profesor Yuzuru Yoshii, representante del Proyecto TAO de la Universidad de Tokio y de Tao Production.

Por su parte, Víctor Murase, presidente de la Federación de Asociaciones Nikkei en la Argentina (FANA), destacó que la conmemoración busca rendir homenaje a los primeros inmigrantes japoneses y agradecer a la sociedad argentina que los recibió. “Este recital, a cargo de una de las más eximias violinistas japonesas y uno de los más reconocidos pianistas de origen japonés, se enmarca dentro de dicha celebración como muestra de gratitud hacia toda la sociedad argentina”, expresó.

Una carrera de excelencia internacional

Suwanai ocupa desde hace décadas un lugar destacado en el circuito internacional de la música clásica. Su carrera tomó impulso definitivo en 1990, cuando se convirtió en la ganadora más joven de la historia del prestigioso Concurso Internacional Chaikovski de Moscú, uno de los certámenes más importantes del mundo.

Desde entonces se presentó junto a las principales orquestas y directores del planeta, construyendo una trayectoria que combina el gran repertorio clásico con una intensa dedicación a la música contemporánea.

La violinista ha estrenado obras de destacados compositores actuales como Misato Mochizuki, Dai Fujikura, Peter Eötvös, James MacMillan, Esa-Pekka Salonen y Krzysztof Penderecki, consolidándose como una de las principales impulsoras de la creación musical de nuestro tiempo.

Su actividad artística la ha llevado a escenarios de Europa, Asia, América y Oceanía, donde ha colaborado con agrupaciones de referencia como la Orquesta Sinfónica de la NHK, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, la Orquesta del Festival de Budapest y la Orquesta Sinfónica de Sídney, entre muchas otras.

Integrante del prestigioso sello Decca Classics, Suwanai también ha recibido elogios de la crítica por sus grabaciones del repertorio tradicional. Entre sus trabajos más recientes se encuentran las Sonatas para violín y piano de Johannes Brahms, publicadas en 2024, y la grabación integral de las Sonatas y Partitas para violín solo de Johann Sebastian Bach.

Además de su actividad como intérprete, en 2012 fundó el Festival Internacional de Música NIPPON, del que es directora artística. El encuentro, que se realiza en Tokio y Nagoya, promueve el intercambio cultural y el estreno de nuevas composiciones de autores japoneses e internacionales.

Actualmente, Suwanai toca un excepcional violín Guarneri del Gesù de 1732, conocido como “Charles Reade”, cedido por el coleccionista y filántropo japonés-estadounidense Ryuji Ueno.

Un pianista de referencia

La velada contará también con la participación de Ryo Yanagitani, considerado uno de los pianistas más destacados de Canadá. El Washington Post lo definió como “un pianista de pianistas”, reconocimiento que resume una trayectoria distinguida por numerosos premios internacionales.

Ganador de la medalla de oro en el Concurso Internacional de Piano de San Antonio, Yanagitani ha actuado junto a orquestas de Estados Unidos, Canadá, Marruecos y Japón, y se presentó en escenarios emblemáticos como el Carnegie Hall de Nueva York, el Kennedy Center de Washington, el Suntory Hall de Tokio y la Salle Cortot de París.

Además de su actividad como solista, desarrolla una intensa labor como músico de cámara, docente y gestor cultural. Actualmente se desempeña como profesor visitante de piano colaborativo en el Conservatorio Shenandoah de Virginia y dirige proyectos vinculados a la promoción de jóvenes talentos.

La presentación de Suwanai y Yanagitani promete convertirse en uno de los momentos destacados de la agenda cultural porteña, al reunir en el escenario del Teatro Colón a dos artistas de proyección internacional en una celebración que busca fortalecer los lazos históricos y culturales entre Argentina y Japón.