Irán recupera las restricciones en el estrecho de Ormuz por el bloqueo de EE.UU.

Irán recuperó este sábado las restricciones en el paso de buques en el estrecho de Ormuz apenas unas horas después de reabrirlo por completo, según informa la agencia EFE. “El control del estrecho de Ormuz volvió a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, anunció el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El portavoz militar afirmó que el control del estrecho regresó a su estado anterior, lo que implica fuertes restricciones al tránsito marítimo en uno de los principales corredores energéticos del mundo, por donde pasa alrededor del 20% del petróleo mundial. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ya había advertido a primera hora que Ormuz no permanecería abierto si continuaba el bloqueo estadounidense contra los puertos iraníes. “Con la continuación del bloqueo, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto”, había afirmado Qalibaf en la red social X.

Pocos minutos después de las 9.00 horas, la UKMTO, la agencia de la Armada Real británica que monitorea la seguridad marítima global, ha informado de un ataque de dos barcos de la Guardia Revolucionaria iraní contra un buque cisterna que atravesaba el estrecho de Ormuz. Las lanchas rápidas se acercaron al buque sin informar de ningún problema de forma previa por radio y, después, abrieron fuego contra el barco. Las autoridades británicas aseguran que la tripulación está a salvo.

Irán había anunciado la reapertura “completa” del estrecho de Ormuz unas doce horas después de la entrada en vigor del alto el fuego en Líbano. Ambos desarrollos habían sido bienvenidos por la comunidad internacional y por los mercados y apuntaban a que empezaban a desatascarse algunas de las cuestiones clave que estaban dificultando un acuerdo más amplio para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán iniciado por Washington.

No obstante, este sábado, el dirigente iraní señaló además que el tránsito marítimo por el estrecho se realizará conforme a “rutas designadas” y con “autorización de Irán”. Qalibaf criticó además las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, al asegurar que formuló “siete afirmaciones falsas en una hora” sobre el estrecho de Ormuz y las negociaciones, sin precisar a que declaraciones se refiere. “Con estas mentiras no ganaron la guerra y, sin duda, tampoco lograrán nada en las negociaciones”, aseveró el presidente del Parlamento iraní, quien encabezó la delegación de su país en las negociaciones del sábado pasado con EE.UU. en Islamabad. Qalibaf subrayó que las condiciones de paso por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, estarán determinadas por “la realidad sobre el terreno, no por las redes sociales”.

Trump habla de “conversaciones positivas”

Este sábado, Trump aseguró que Irán no tiene lo necesario para presionar a su Gobierno con la amenaza de un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, y resaltó las “conversaciones positivas” que mantienen con Teherán, ante las que han adoptado una “postura firme”. “(Los líderes iraníes) querían volver a cerrar el estrecho, ya saben, tal como lo han venido haciendo durante años, pero no pueden chantajearnos”, ha afirmado el mandatario durante un evento en el Despacho Oval donde no ha respondido a preguntas de la prensa sobre el conflicto con la República Islámica.

Irán, por su parte, ha afirmado este sábado que está evaluando nuevas propuestas presentadas por Estados Unidos a través de Pakistán, pero ha advertido de que no hará “ninguna concesión” en las negociaciones y que mantendrá un control estricto sobre el estrecho de Ormuz mientras persista el conflicto. “La República Islámica de Irán está evaluando (las propuestas de EE.UU.) y no ha dado aún una respuesta”, ha señalado el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El Consejo explica que el jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, que concluyó hoy una visita de tres días a Teherán en un esfuerzo por reanudar el diálogo entre las partes, transmitió a las autoridades iraníes las nuevas propuestas estadounidenses, sin precisar de qué se tratan. La máxima entidad de seguridad iraní ha asegurado que la República Islámica “no hará la más mínima concesión ni retrocederá o mostrará indulgencia en las negociaciones” y consolidará lo que consideró logros obtenidos durante el conflicto.

En este contexto, ha insistido en que la continuación de las negociaciones dependerá de que la otra parte abandone sus “demandas excesivas”, por lo que, según el Consejo, las conversaciones del sábado pasado en Islamabad terminaron sin acuerdo, de acuerdo con Teherán, por diferencias sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz, entre otros puntos. En cuanto a la situación del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20 % del petróleo mundial, el Consejo ha indicado que mientras EE.UU. continúe con el bloqueo de los puertos iraníes, Teherán no abrirá el estratégico paso ni de forma limitada.

Nuevas amenazas de Irán

“Mientras el enemigo continúe intentando obstaculizar el tránsito marítimo o aplicar medidas como un bloqueo naval, la República Islámica de Irán lo considerará una violación del alto el fuego y evitará incluso la apertura limitada y condicionada del estrecho de Ormuz”, enfatizó.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció el viernes en X la apertura del paso a todos los buques comerciales; sin embargo, más tarde el portavoz del Ministerio, Ismail Bagaei, detalló que los barcos podrán pasar “por la ruta que determine Irán y en coordinación con las autoridades competentes iraníes”. Bagaei denunció, a su vez, que la continuación del bloqueo naval estadounidense contra la República Islámica viola el alto el fuego, por lo que advirtió que Teherán “adoptará las medidas necesarias en respuesta”.